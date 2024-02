Dani Alves negó agresión sexual y dijo que la denunciante era libre de irse "en cualquier momento"

"Podía salir en cualquier momento, no estaba obligada a estar allí", declaró Dani Alves sobre la joven, y aseguró que él no es "un hombre violento", durante una breve declaración de alrededor de 20 minutos, en la que solo respondió a su abogada. "En ningún momento me dijo nada, simplemente estábamos los dos disfrutando", insistió el exjugador del Barcelona y PSG, de 40 años, quien lleva más de 12 meses en prisión preventiva por los supuestos hechos ocurridos en la noche del 30 al 31 de diciembre de 2022.