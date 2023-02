Vuelta de Passarella a River: ¿qué dijo Martín Demichelis al respecto?

demichelis river.jpg Martín Demichelis. @RiverPlate

La decisión generó polémica: Passarella fue el presidente del club que lo llevó al descenso en 2011, más allá de que se haya logrado el regreso a la siguiente temporada. De hecho, el "gran capitán" no pisa el Núñez desde 2013, cuando dejó el cargo.

Demichelis, consultado al respecto, tomó una amplia y sugestiva distancia: "Me parece que tengo que enfocarme al ciento por ciento en lo que me compete en preparar el partido, en enfocarme en eso para que el equipo juegue bien".

Daniel Passarella.jpg Daniel Alberto Passarella.

Sin decir una palabra específica del asunto, prosiguió: "Los únicos protagonistas son los jugadores, nadie más. Como entrenador me enfoco en eso. El domingo todo el mundo riverplatense ojalá disfrute del equipo y le podamos regalar un triunfo".

El mal recuerdo de Demichelis con Passarella

Claro que el DT, por su cargo, prefirió no tomar partido y focalizar en el partido del domingo. Lo cierto es que, tiempo atrás, en un programa de TyC, declaró tener un mal recuerdo de Passarella. "Cuando quise volver al club, nos reunimos, y ni me conocía, no sabía quién era, ni mi nombre o apellido", rememoró ofuscado, quien en ese momento se desempeñaba como zaguero en el Bayern Múnich, de Alemania.