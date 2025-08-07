De estrella en el básquet a cazador de vampiros: el día que Manu Ginóbili atrapó un murciélago en la NBA







En lo que era un partido más de básquet en la NBA, Manu Ginobili lo convirtió en una jornada especial por un insólito hecho.

Manu Ginobili y un hito que solo tiene él dentro del mundo del básquet y la NBA.

En el básquet, pocas anécdotas lograron tanta repercusión como la que protagonizó Manuel Ginóbili en 2009 durante un partido de la NBA. Aquel episodio sorprendió a todos en la cancha y quedó grabado como uno de los momentos más curiosos de su carrera.

El hecho, que al día de hoy deja más que sorprendidos a quienes fueron testigos del acto del bahiense, sigue siendo uno de los episodios más curiosos de la historia de la liga más importante de este deporte. Si bien poco tiene que ver con lo deportivo, dejó su marca en la carrera del argentino y del torneo.

Ginobili 2 Cómo Ginóbili atrapó un murciélago en el aire El 31 de octubre de 2009, durante un encuentro entre los San Antonio Spurs y los Sacramento Kings, un murciélago ingresó al AT&T Center, provocando confusión entre jugadores y público. Si bien era Halloween, una fecha especial en Estados Unidos, nadie se esperaba tal hecho digno de dicha celebración y en un partido de básquet.

Mientras otros se cubrían o buscaban refugio, Manu Ginóbili reaccionó de una forma que al día de hoy se comenta en el mundo del básquet. Lo golpeó con un simple movimiento y lo hizo caer al suelo. Luego lo recogió y lo entregó al personal del estadio, evitando así que el partido se detuviera.

Su gesto fue celebrado por el público, y su compañero Tony Parker lo definió como “una locura”, pero demostró que Manu podía resolver lo inesperado con calma y decisión. El partido continuó sin contratiempos y el animal se retiró del estadio sin daños aparentes.

Embed - Manu Ginobili versus The Bat Las declaraciones de Manu tras el incidente con el animal Ginóbili se tomó la situación con humildad. En sus declaraciones posteriores admitió que lo que hizo “no fue una buena idea”, especialmente porque reconoció que los murciélagos forman parte del ecosistema y que algunos pueden ser portadores de rabia. Relató que recibió múltiples vacunas antirrábicas como precaución y advirtió a sus seguidores: “No agarren murciélagos; no los aplasten ni los acerquen, porque algunos pueden transmitir enfermedades”. Con humor tras el paso del tiempo y con la llegada de las redes sociales, también comentó que esperaba no tener que repetir la experiencia y agradeció las muestras de respaldo de los fanáticos. Quedó claro que el gesto fue impulsivo, pero también basado en el instinto de mantener el juego en marcha, ya que para el bahiense, el partido de básquet era lo más importante en ese momento.

