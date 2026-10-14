De qué murió Jorge "Roña" Castro

El exboxeador se descompensó durante la madrugada en el bingo del Morón. La causa quedó bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI).

Jorge Fernando “Roña” Castro murió este miércoles 14 de octubre, luego de descompensarse en un bingo de Morón . La noticia generó conmoción en el boxeo argentino, donde el púgil construyó una extensa trayectoria y alcanzó uno de los hitos de su carrera al consagrarse campeón mundial de peso mediano en 1994, dejando una marca en el deporte argentino.

Según el parte policial, Castro se encontraba en la sala de máquinas del establecimiento cuando sufrió la descompensación. El encargado del lugar dio aviso de lo ocurrido y, minutos después, arribó un equipo de asistencia médica. El profesional que lo atendió constató su fallecimiento.

El informe consignó que el exboxeador padecía diabetes y que tenía bajo el nivel de insulina al momento del hecho. Sin embargo, por el momento no se informó oficialmente la causa de muerte , por lo que no se pudo establecer qué provocó la descompensación. La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 8 de Morón .

Nacido en 1967 en Caleta Olivia, Santa Cruz , Castro alcanzó la cima del boxeo internacional en 1994, cuando venció al estadounidense Reggie Johnson y se consagró campeón mundial de peso mediano. A partir de entonces, se convirtió en uno de los nombres más reconocidos del boxeo argentino.

Ese mismo año protagonizó el combate más emblemático de su carrera frente a John David Jackson. El 10 de diciembre, en Monterrey, México, Castro resistió los golpes de su rival que llegaban en todos los formatos y direcciones hasta encontrar una oportunidad para conectar un gancho de izquierda que derribó al estadounidense y le dio una victoria que parecía improbable.

Tras su retiro profesional, se dedicó a entrenar deportistas y también impulsó iniciativas solidarias. En Lomas de Zamora abrió comedores para asistir a personas en situación de vulnerabilidad.

“Me gustaría que vengan y vean la verdadera cosa, cómo es la gente que viene a comer. Ahora no vienen los pibes, viene la gente grande, personas de 70 años que se ponen a llorar porque se jubilaron y no les alcanza la plata”, expresó en una entrevista con el medio La Nación.

En esa misma charla, recordó cómo había comenzado con esa tarea: “Había comprado un gimnasio en marzo acá en Temperley y me agarró. Estuve un año y medio sin poder abrirlo. No sabía qué hacer. Y entonces se me ocurrió armar una olla popular para 30 personas; vinieron más de 60”.

La pelea histórica que consagró al “Roña” Castro

Sería injusto reducir el legado del púgil en un solo combate, pero la pelea ante John David Jackson quedó entre los momentos más recordados del boxeo argentino. Castro estaba en desventaja y había recibido un duro castigo, pero encontró en el noveno asalto la oportunidad de cambiar el rumbo de la pelea con un gancho de izquierda que mandó a la lona a su rival.

La revista especializada The Ring distinguió el enfrentamiento como la mejor pelea de 1994 y eligió el noveno asalto como el mejor del año.

Meses antes, el 12 de agosto, Castro había obtenido el título mundial al derrotar por decisión dividida a Reggie Johnson en Tucumán. Después defendió la corona en cuatro oportunidades, hasta que perdió ante el japonés Shinji Takehara en diciembre de 1995, en Tokio.

A lo largo de su trayectoria también se enfrentó a figuras internacionales como Roy Jones Jr., Terry Norris y Roberto Durán. En 1990 había conseguido el campeonato argentino de peso mediano y luego sumó títulos latinoamericanos del Consejo Mundial de Boxeo.

Su última pelea profesional fue en enero de 2007, cuando venció por nocaut técnico al colombiano José Luis Herrera en Mar del Plata.