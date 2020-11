Se fue de copas: Colón goleó a Defensa y Justicia en su cancha

Federico Lértora abrió el marcador para el equipo santafesino, a los 10 minutos del primer tiempo, y los ingresados Luis Rodríguez y Christian Bernardi, a los 34 y 39 de la segunda parte, redondearon la goleada en el estadio Norberto Tito Tomaghello.

El equipo dirigido por Eduardo Domínguez pegó primero con un tanto cabeza de Lértora tras un tiro de esquina y cuando Defensa y Justicia buscaba el empate, sentenció el partido con dos buenas definiciones del "Pulga" Rodríguez y Bernardi.

Copa Liga Profesional | Fecha 1 | Resumen de Defensa - Colón

El "Sabalero" reafirmó el buen inicio del segundo ciclo de Domínguez en el club que había comenzado a mediados de marzo cuando venció a Rosario Central (3-1) en Arroyito por la extinta Copa de la Superliga.

Defensa y Justicia, en tanto, presentó siete cambios con respecto a la victoria del miércoles en Paraguay ante Sportivo Luqueño por 2-1 por la ida de la segunda fase de la Copa Sudamericana y de cara a la revancha del miércoles, el entrenador Hernán Crespo prefirió resguardar a los habituales titulares.

Esta fue la primera derrota en el plano local para el ciclo de Crespo, quien sumaba un invicto de seis partidos con misma cantidad de triunfos y empates.

Colón tuvo más bajas que incorporaciones ya que en el receso se fueron Matías Fritzler, Fernando Zuqui, Marcelo Estigarribia, Lucas Viatri y Gabriel Esparza, entre otros, y solo sumó al colombiano Yeiler Góez, quien tuvo su presentación al ingresar en el segundo tiempo, y al defensor Gonzalo Piovi, quien se perdió el debut por lesión.

El gol de Lértora al inicio con un buen cabezazo al palo derecho del arquero Ezequiel Unsain luego de un tiro de esquina desde la derecha de Tomás Chancalay fue determinante para el desarrollo del partido.

El bloque defensivo de Colón fue una muralla para Defensa y Justicia que mostró una versión desmejorada con respecto a sus últimas actuaciones tanto en la Copa Libertadores, donde quedó afuera de octavos de final por poco, como en la Sudamericana.

Al local le costó mucho llegar con peligro al arco defendido por Leonardo Burián y cuando se lanzó al empate dejó muchos espacios que fueron aprovechados por la categoría del "Pulga" Rodríguez.

El tucumano marcó el 2-0 para Colón con un toque sutil adentro del área luego de una buena combinación con Bernardi y también participó del inicio de la jugada del 3-0 que terminó en el golazo del mediocampista cordobés con una gran definición por arriba de Unsain.

-Síntesis-

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Néstor Breitenbruch, Juan Rodríguez y David Martínez; Ciro Rius, Washington Camacho, Enzo Fernández, Marcelo Benítez y Nahuel Gallardo; Nicolás Leguizamón y Miguel Merentiel. DT: Hernán Crespo.

Colón: Leonardo Burián; Emanuel Olivera, Bruno Bianchi y Rafael Delgado; Alex Vigo, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Facundo Farías y Gonzalo Escobar; Tomás Chancalay y Wilson Morelo. DT: Eduardo Domínguez.

Goles: en el primer tiempo, 10m. Federico Lértora (C). En el segundo tiempo, 34m. Luis Rodríguez (C) y 39m. Christian Bernardi (C)

Cambios: en el segundo tiempo, 11m. Braian Romero por Leguizamón (D) y Francisco Pizzini por Merentiel (D); 12m. Yeiler Góez por Farías (C); 20m. Eugenio Isnaldo por Gallardo (D) y Gabriel Hachen por Camacho (D); 27m. Luis Rodríguez por Morelo (C) y Christian Bernardi por Chancalay (C); 31m. Enzo Coacci por Rius (D).

Amonestados: Delgado, Lértora (C).

Árbitro: Ariel Penel.

Estadio: Norberto Tito Tomaghello.