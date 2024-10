Dominic Thiem, en la previa a su retiro: "Pensé que ganar un Grand Slam me haría feliz pero no es así"

El tenista austriaco Dominic Thiem , que se retirará del tenis esta semana en el ATP 500 de Viena, se refirió a lo que significó ganar un título de Grand Slam y reconoció que " pensé que me haría feliz para siempre, pero no es así".

"Pensé que me haría feliz para siempre, que cambiaría mi vida, pero no es así . Lo cierto es que nada cambió . Sinceramente, si en 20 años sigo aquí, a nadie le interesará si fui campeón de Grand Slam o no ", indicó.

Con respecto a lo que significó para él quedarse con aquel título en el US Open, recordó: "Poco tiempo después de ganarlo, me di cuenta que no tenía por qué hacerme feliz para siempre. Después de tres o cuatro meses, las cosas volvieron a la normalidad y no de la manera que esperaba. Fue una experiencia desafiante, pero estoy feliz de haberla vivido".