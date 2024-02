Dura autocrítica de Alcaraz tras ser eliminado del Argentina Open: "Me dolió mucho"

El español Carlos Alcaraz fue muy autocrítico tras quedar eliminado en semifinales del Argentina Open. "Fue una derrota muy difícil. Me dolió mucho", dijo el campeón de la edición 2023.

"Es una derrota difícil para mí, me dolió mucho. Tengo muchas cosas que mejorar, debo subir el nivel porque si bien no lo hice mal y mostré un buen tenis, estuve lejos de mi nivel real. Tuve muchas oportunidades y no las aproveché, hay que leer mejor los partidos", fue la autocrítica del murciano de 20 años.