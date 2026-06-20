Ecuador no pudo con Curazao y quedó comprometido en el Mundial 2026

El equipo de Sebastián Beccacece dominó durante buena parte del partido, pero falló en la definición y cerró un empate 0-0 que complica su camino a los 16vos.

Ecuador empató 0-0 con Curazao por la segunda fecha del Grupo E, dejó pasar una chance clave en el Mundial 2026 y quedó comprometido en la pelea por avanzar a los 16vos de final. El arquero Eloy Room fue la gran figura del encuentro.

Después de la derrota en el debut ante Costa de Marfil , Ecuador necesitaba una victoria para acomodarse en la zona y llegar con otro panorama a la última fecha. Sin embargo, pese a dominar durante largos tramos y generar varias situaciones claras, volvió a fallar en los metros finales y no pudo quebrar a un rival que terminó celebrando un resultado histórico.

Curazao, que venía de caer goleado ante Alemania, consiguió su primer punto en una Copa del Mundo . El seleccionado caribeño sufrió, defendió cerca de su arco y tuvo como figura al arquero Eloy Room , pero resistió hasta el final y se llevó un empate de enorme valor para su historia.

Ecuador tuvo la primera chance clara apenas iniciado el partido. A los 3 minutos, Enner Valencia quedó de frente al arco después de una buena asistencia de Moisés Caicedo , pero su remate fue contenido por Room. Esa acción marcó el tono del encuentro: el equipo sudamericano manejó la pelota, encontró espacios para llegar al área y acumuló intentos, aunque sin precisión para abrir el marcador.

Durante la primera parte, Gonzalo Plata, John Yeboah, Pedro Vite y el propio Valencia tuvieron oportunidades para poner en ventaja a Ecuador. Curazao, en cambio, apostó a sostener el orden defensivo y a salir rápido cuando recuperaba, con algunos intentos aislados de Livano Comenencia y Juninho Bacuna.

Curazao resistió y Ecuador chocó contra su falta de eficacia

En el complemento, Beccacece buscó cambiar la historia con el ingreso de Kevin Rodríguez por Jordy Alcívar. Ecuador mantuvo la iniciativa y cargó con más gente en ataque, pero volvió a encontrarse con el mismo problema: muchas aproximaciones, centros y remates, pero poca claridad para transformar el dominio en gol.

Entre los 60 y los 70 minutos, la Tri tuvo una ráfaga de situaciones claras. Valencia, Kevin Rodríguez y Willian Pacho estuvieron cerca de marcar, mientras Curazao empezó a sentir el desgaste y acumuló amonestaciones. Aun así, el equipo caribeño logró sostenerse con orden, sacrificio y varias intervenciones defensivas dentro del área.

La más clara del cierre llegó a los 90 minutos, cuando Ángelo Preciado sacó un remate lejano que se estrelló en el travesaño. Fue el último aviso fuerte de un Ecuador que empujó hasta el final, pero que no encontró el gol que necesitaba.

Con este empate, Ecuador quedó con apenas un punto en dos partidos y deberá buscar un resultado positivo ante Alemania, ya clasificada, en la última fecha del Grupo E. Curazao, por su parte, también suma una unidad, pero se lleva un resultado histórico: su primer punto mundialista, conseguido ante un rival que llegaba con la obligación de ganar.