Murió Patrick Stewart: la divertida anécdota de su encuentro con Lionel Messi en 2017

El actor británico, recordado por sus papeles en X-Men y Star Trek, contó la "locura" que cometió durante la gala de los premios The Best de la FIFA para que su esposa, Sunny Ozell, conociera al astro argentino.

La muerte de Patrick Stewart , el actor británico que interpretó al Profesor Charles Xavier en la saga X-Men y al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek , recordó una anécdota que lo vinculó con Lionel Messi . En 2017, Stewart consiguió conocer al futbolista argentino durante la gala de los premios The Best de la FIFA , celebrada en Londres, para cumplir el deseo de su esposa, la cantante estadounidense Sunny Ozell , admiradora del rosarino.

El actor relató la historia en una entrevista con la Fundación SAG-AFTRA durante 2019. Según contó, su esposa se había convertido en fanática de Messi después de verlo jugar y él sabía que tendría la oportunidad de conocerlo durante la ceremonia .

“Sabía que él iba a estar en ese evento, y le dije a mi esposa: ‘Si está ahí, haré todo en mi poder para poner a los dos cara a cara’”, recordó. La respuesta de Ozell le dio un tono humorístico a la historia: “¿Y qué pasa si él se convierte en mi ‘permitido’?”. Stewart aseguró que no tuvo inconvenientes y le contestó: “Por mí está bien”.

Pese a su reconocimiento internacional, el actor descubrió que acercarse al futbolista no sería una tarea sencilla . La presencia de grandes figuras del fútbol y el despliegue de seguridad que rodeaba a los invitados dificultaban cualquier intento de llegar hasta el argentino. “Era realmente difícil porque había seguridad como nunca has visto. Estaba Messi, Cristiano Ronaldo y el otro gran argentino… Diego Maradona, la Mano de Dios”, recordó.

Stewart contó que intentó avanzar entre los controles hasta que chocó contra una puerta de seguridad. “Con permiso, con permiso”, repetía mientras buscaba abrirse paso. “Soy Patrick Stewart”, dijo, antes de reconocer que la situación le había resultado vergonzosa.

Cuando finalmente consiguió acercarse, Messi estaba inclinado sobre su asiento y quedaba oculto detrás de otras personas. El actor logró ubicarse detrás de él y esperó hasta que el futbolista se incorporó y giró. Entonces, ambos quedaron frente a frente.

“Y verán, su cara… esto es muy emocionante para mí… Simplemente resplandeció ante mí”, recordó Stewart. Enseguida, le explicó el motivo de su acercamiento: quería que su esposa pudiera conocer al capitán argentino.

El actor británico, recordado por sus papeles en X-Men y Star Trek, contó la "locura" que cometió durante la gala de los premios The Best de la FIFA para que su esposa, Sunny Ozell, conociera al astro argentino.

El pedido de Antonela Roccuzzo y la reacción de Sunny Ozell

El encuentro terminó con la fotografía que Sunny Ozell tanto deseaba. Stewart contó que, después de que ambos se saludaran, les pidió permiso para tomarles una imagen juntos. Aclaró que no se trató de una selfie, sino de una fotografía que él mismo sacó.

“Tomé la foto de mi esposa con Messi, uno al lado del otro”, relató. Sin embargo, la escena tuvo un giro inesperado cuando Antonela Roccuzzo, la esposa del futbolista argentino, también le pidió una foto al actor.

“¡Y yo quiero una foto con usted!”, recordó Stewart que le dijo Antonela. De esa manera, el encuentro que había organizado para cumplir el deseo de su esposa terminó con una sorpresa para el propio intérprete.

Ozell compartió posteriormente la imagen en su cuenta de Instagram y explicó que, pese a haberse acostumbrado a cruzarse con personas famosas durante sus años de trabajo en restaurantes exclusivos de Nueva York, conocer a Messi había sido una experiencia diferente. “No hay muchos seres humanos vivos en el mundo que me encantaría conocer. ¿Pero Messi? ¿Lionel Messi? Puedes apostar tu dulce trasero que me asusté”, escribió.

Por su parte, Stewart publicó una fotografía junto al futbolista en su cuenta de Twitter. “¡Conocí a un Dios esta noche!”, escribió, junto a las etiquetas de Messi y de los premios The Best de la FIFA de 2017.

Patrick Stewart murió a los 86 años el miércoles en su casa de Los Ángeles, según informó The Hollywood Reporter. Su representante comunicó que el actor había estado luchando contra el Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy.