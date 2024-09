El elogio para Franco Colapinto del jefe de Red Bull: ¿primer acercamiento"

Lo hizo al referirse al novato de Red Bull Liam Lawson , el cual dijo que "no sabrá si estará al nivel de Colapinto y otros pilotos jóvenes".

Colapinto, que actualmente corre en Williams y forma parte de su academia, completó el circuito callejero de Marina Bay, donde clasificó en la decimosegunda posición y terminó en el undécimo lugar, a pesar de una parada en boxes que le hizo perder valiosos segundos frente a Sergio "Checo" Pérez.

Horner, quien ha estado al frente de la escudería que domina la categoría en los últimos años, mencionó al piloto argentino cuando se le consultó sobre el desarrollo de talentos fuera del programa de Red Bull: "Colapinto es una de las jóvenes promesas. Hemos dado una gran oportunidad a muchos jóvenes, pero el sistema de Red Bull exige resultados y rendimiento", explicó el británico, dejando abierta la posibilidad de considerar pilotos que no pertenecen a su academia.

Además, cuando habló sobre la posibilidad de buscar pilotos que no sean de su programa, por la reciente información en la que Liam Lawson reemplazaría a Daniel Ricciardo en Racing Bulls desde la próxima fecha en los Estados Unidos, usó a Colapinto y otros rookies más para poner presión sobre si está a la altura su piloto o no: "No estamos seguros, mirando también a Colapinto, Bearman y Antonelli, ¿está a ese nivel? Solo el tiempo lo dirá".

El elogio de Horner se suma a las declaraciones de "Checo" Pérez, quien, tras un ajustado duelo en la pista, reconoció en plena transmisión al piloto de Williams: "Colapinto es muy bueno, es difícil de superar". Palabras que reflejan el creciente respeto que el joven piloto argentino ganó dentro del paddock.

Al respecto de eso, el oriundo de Pilar respondió que "Checo es un pilotazo, de chico veía sus carreras y hoy puedo correr contra él".

El futuro de Colapinto en la Fórmula 1 aún no está definido, ya que Williams ya confirmó a sus pilotos titulares para 2025, Alex Albon y Carlos Sainz, lo que deja al argentino con la posibilidad de ser piloto de reserva para la escudería inglesa, y con una chance de volver a ser titular en 2026 si Sainz decide emigrar a Audi, un rumor que cobró fuerzas y que además el contrato que firmó le permite desvincularse tranquilamente.

Horner no descartó la posibilidad de buscar fuera del programa de Red Bull si se presentan oportunidades, mencionando nombres como George Russell, quien termina su contrato con Mercedes a fines de 2024. "No tenemos miedo de salir a buscar afuera. Hay otros pilotos con talento que bien podrían quedarse sin contrato también", afirmó el jefe de Red Bull.

En medio de la competencia por un lugar en la Fórmula 1, Colapinto sigue mostrando su valía en cada carrera y posicionándose como un piloto con potencial para dar el salto a equipos de mayor renombre. Su camino apenas comienza, pero ya ha dejado claro que tiene el talento y la determinación para seguir escalando en la categoría reina del automovilismo.