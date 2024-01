Escándalo en San Lorenzo: Rafa Pérez se fue, le pegó a la dirigencia y firmó en otro club

"Con todo el respeto que me merece una persona que acaba de llegar a San Lorenzo, como el nuevo presidente, le quiero decir que no sé con que intención dice que está totalmente al día cuando no es así. Tenemos las pruebas suficientes para demostrarlo" , apuntó.

Por esta razón, el zaguero de 33 años comenzó a realizar los procesos legales para desvincularse de la entidad de Boedo y regresar a Junior: "Nosotros, mediante FIFA y los abogados que tiene la empresa de mi representante, llevamos adelante todo el proceso".

"Hemos tomado la decisión, avalada por FIFA y con todo el medio jurídico, para hacer lo que hemos hecho y por ende tengo la posibilidad de regresar al equipo que realmente quería", remarcó.

Además, contó que esta no fue la primera vez que demandó al 'Ciclón' y que sintió que los dirigentes le faltaron el respeto: "Esta no fue la primera intimación que yo mandé al club. El incumplimiento fue constante. Mi familia está primero que cualquier otra cosa y a nosotros nos incumplieron, no nos respetaron. A tal punto de decirme que yo tenía la plata en la cuenta, me hicieron ir al banco una vez y no estaba la plata ahí".

Pese a este contexto, el entrenador del 'Ciclón', Ruben Darío Insua, lo convocó para el inicio de la pretemporada, pero el jugador ya se encontraba en su tierra natal, firmando el contrato con Junior.