Fin del ciclo en el fútbol de Arabia Saudita: echaron a Gallardo del Al Ittihad y recibió duras críticas

“La temporada pasada, Gallardo cometió errores importantes al pedir la destitución de Karim Benzema. Esto es completamente inaceptable para el proyecto Al-Ittihad. He pedido al departamento jurídico que estudie esta cuestión y se tomarán las medidas necesarias”, señaló Nazer.

Karim Benzema, punto débil de Marcelo Gallardo

El directivo, continuando con esta línea, recalcó que el ex ganador del Balón de Oro y estrella del Real Madrid es una parte fundamental para el club y negó que pueda emigrar a otra institución: “No puede irse al Al Hilal, Gallardo fue en contra de muchas de nuestras indicaciones, y tenía exigencias inaceptables como la marcha de Benzema, parte esencial de nuestro proyecto deportivo. Benzema, como ya he dicho, no se irá del Al Ittihad y seguirá con nosotros”.