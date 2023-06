Fórmula 1: en la tierra de Red Bull, Verstappen volvió a mostrar su dominación

Las clasificaciones disputadas este viernes definieron la grilla de salida de la carrera del domingo. El sábado tendrá lugar una sesión de clasificación específica para el sprint, que tendrá lugar el mismo día.

Verstappen, vigente doble campeón mundial y líder destacado de la general de la temporada con 69 puntos de ventaja sobre su compañero mexicano Sergio Pérez, es el gran favorito para triunfar este fin de semana, en el que Red Bull compite en casa.

Pérez es el único piloto en haber ganado carreras esta temporada, además de Verstappen, ya que el oriundo de Guadalajara triunfó en Arabia Saudita y Azerbaiyán. Leclerc, ganador el año pasado en Spielberg, quedó a cinco centésimas de segundos de la 'pole'.

En la segunda línea comenzarán la carrera el español Carlos Sainz Jr (Ferrari), tercero, y el británico Lando Norris (McLaren), cuarto.

El siete veces campeón del mundo británico Lewis Hamilton (Mercedes) comenzará la carrera desde la quinta posición, seguido de los Aston Martin de Lance Stroll y Fernando Alonso. Nico Hulkenberg (Haas), Pierre Gasly (Alpine) y Alexander Albon (Williams) completan el Top 10.

El circuito Red Bull Ring de Spielberg trae además buenos recuerdos a Verstappen, que ha ganado allí cuatro veces (tres Grandes Premios de Austria y un Gran Premio de Estiria).

formula 1 qualy sprint austria.mp4 Formula 1

Para conseguir un doblete en casa, la escudería austríaca no lo tiene sencillo ya que Sergio Pérez no respondió este viernes al nivel deseado. Por cuarta vez seguida, el mexicano no consiguió clasificarse a la Q3 de la clasificación, la que decide los primeros puestos.

Esta vez fue por su mala lectura de la pista. Su tiempo fue anulado porque su monoplaza se salió de los límites del trazado y comenzará el domingo en la decimoquinta posición.

Como Pérez, el francés Esteban Ocon (Alpine), el australiano Oscar Piastri (McLaren) y el finlandés Valtteri Bottas (Alfa Romeo) vieron anulados sus registros de la Q2. Comenzarán respectivamente duodécimo, decimotercero y decimocuarto.

En este circuito bastante corto (4,318 km), con diferencias muy cortas, el inglés George Russell (Mercedes) no respondió y apenas firmó el undécimo tiempo, lejos de su compañero de equipo Hamilton.