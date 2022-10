Verstappen logra la pole position y prepara el título en Japón

De esta forma, si gana la prueba y logra la vuelta rápida, independientemente de lo que hagan Leclerc y Checo Pérez, será nuevo bicampeón, el primero consecutivo tras Sebastian Vettel.

Fernando Alonso estuvo especialmente brillante en la Q1 y la Q2, incluso en el primer intento de la Q3, con el que se colocó quinto, pero en su último intento fue superado por su compañero, Esteban Ocon, que subía al quinto tras una gran vuelta, mientras el ovetense se iba a la séptima plaza en parrilla, por detrás de Hamilton.

Por su parte, Alonso estuvo siempre por delante de Leclerc, salvo en el último intento, donde se quedó a 47 milésimas de su compañero. Es de nuevo un claro candidato a la victoria y ha mostrado un nivel mucho más elevado con el F1-75 en cuanto a ritmo y velocidad que la semana pasada en Singapur. Su segunda victoria del año podría caer, pues los tres primeros están en un empate técnico en cuanto a tiempos.

Verstappen, con todo a favor

En un circuito donde la pole vale tradicionalmente más que en Mónaco, tendría que acaecer una avería o una muy mala salida para que no logre el triunfo, teniendo en cuenta que Ferrari no es especialmente brillante en sus estrategias. Es muy posible que los pilotos se encuentren un asfalto mojado de inicio, pero no debería ser mayor problema para el dorsal #1 de la actual parrilla.

Parrilla de salida, GP de Japón 2022

1º M. Verstappen (B) Red Bull 1'29"304 12

2º C. Leclerc (B) Ferrari 1'29"314 +00"010 12

3º Carlos Sainz (B) Ferrari 1'29"361 +00"057 12

4º S. Perez (B) Red Bull 1'29"709 +00"405 15

5º E. Ocon (B) Alpine 1'30"165 +00"861 18

6º L. Hamilton (B) Mercedes 1'30"261 +00"957 20

7º Fernando Alonso (B) Alpine 1'30"322 +01"018 15

8º G. Russell (B) Mercedes 1'30"385 +01"081 19

9º S. Vettel (B) Aston Martin 1'30"554 +01"250 15

10º L. Norris (B) McLaren 1'31"003 +01"699 18