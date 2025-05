Franco Colapinto contó qué ventajas tendrá Alpine en el GP de Mónaco y los puntos clave de la carrera

El pilarense brindó una entrevista a Fox Sports con Florencia Andersen en la que habló como se prepara para la octava fecha del campeonato. Este viernes son las prácticas libres y el argentino terminó la práctica 1 en décimo noveno lugar , algo que al ser su segundo fin de semana como titular no está mal.

La ventaja que tendría Alpine en el GP de Mónaco

El piloto argentino analizó los aspectos positivos y negativos de su monoplaza: "En clasificación somos buenos, en curvas fuertes somos de los mejores. El problema es que en curva lenta nos cuesta un poco más en tracción, especialmente cuando la goma se empieza a calentar y gastar. Estamos trabajando en eso. Para nosotros, el motor es un tema sensible. En Imola y Silverstone, el motor es mucho más importante. Acá, es el circuito en el que es menos importante. En cuanto a eso, será un circuito positivo para nosotros".

Sobre las expectativas para el Gran Premio, Colapinto explicó por qué Mónaco podría favorecer al equipo: "Definitivamente, Mónaco es un circuito bueno para el equipo porque no importa tanto el motor, eso es lo principal. Es un circuito complicado, el más difícil de la temporada. Tenés que tener la confianza muy alta, que ahora no la tengo, pero la voy a ir ganando en estas tres sesiones. Creo que podemos tener un buen finde".

El comentario de Max Verstappen sobre los visitantes argentinos

El Gran Premio de Emilia Romaña en Imola quedó marcado por la masiva presencia de hinchas argentinos que apoyaron al piloto bonaerense, quien finalizó en la decimo sexta posición. Este peculiar escenario en suelo italiano llevó a Colapinto a revelar anécdotas curiosas durante su entrevista.

"Una locura, todos me decían. Max (Verstappen), Charles (Leclerc), me decían: ‘Boludo, ¿qué pasa acá? No parece el Gran Premio de Italia, parece el de Argentina’. Una locura", contó el piloto. La euforia se reflejó en numerosos videos donde se lo vio interactuando con los fanáticos al salir de los boxes, mientras las banderas argentinas y los cánticos de "olé, olé, olé, Franco, Franco..." dominaban el ambiente en el Autódromo Enzo y Dino Ferrari.