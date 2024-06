Fue campeón del fútbol argentino con San Lorenzo y ahora se gana la vida cultivando limones y mangos

Pese a no haber tenido tanta participación al competir con delanteros de mucha jerarquía como Andrés Silvera, Gastón Fernández y Ezequiel Lavezzi, Malingas pudo gritar campeón con "El Ciclón". Ese mismo año, luego de terminar el torneo, Roberto Jiménez se mudó al sur de Capital Federal, más precisamente para jugar en Lanús.

image.png

Como si estuviese tocado por una varita, el delantero fue autor de un gol clave en los últimos minutos en la fecha 10 del Apertura 2007. Ese tanto ayudó al "Granate" a coronarse campeón de la mano de Ramón Cabrero, siendo también el segundo título en la carrera de Malingas.

Al año siguiente, el ex delantero volvió a su tierra para convertir goles en uno de los grandes de su país natal: Universitario. Pese a no tener tantos minutos de juego, Malingas gritó campeón con la U, sellando así unos años de gran éxito deportivo que lo llevaron a jugar 5 partidos con su seleccionado.

Luego de eso, la realidad marcó que el delantero pasó por muchos clubes y no logró asentarse por mucho tiempo en alguno. Hasta su retiro en 2018, el peruano pasó por: Godoy Cruz, Sporting Cristal, Deportes La Serena, Unión Comercio, Universidad César Vallejo, Los Caimanes, Defensor La Bocana y Sport Loreto.

La vida de Roberto Malingas Jiménez tras su retiro del fútbol

Una vez colgado los botines, Roberto Malingas Jiménez viró drásticamente su vida. El que alguna vez supo marcar goles con diferentes camisetas decidió cambiar el verde césped de las canchas de fútbol por el verde del campo. "Ahora me dedico a ver mis cosas, mi tierra. Siembro mango, limón. Me dedico a la agricultura. Desde que me levanto voy a mi parcela, tengo 10 hectáreas de terreno, las cuales las trabajo todos los días y disfruto de mi familia y mis padres, acá en mi pueblo", comentó el exfutbolista a Líbero en el 2022.

Radicado en Piura, ubicado en el poblado de Malingas (de ahí su apodo), al exdelantero no le costó el cambio de profesión por sus experiencias de vida. "Yo era el niño que le tocó levantarse temprano a vender pan, a vender jugo para ayudar a sus padres. Yo terminé el colegio y miraba al cielo y decía ¿qué va a ser de mi vida? Afortunadamente pude jugar al fútbol. Siempre traté de manejarme bien porque el fútbol es pasajero, con los valores que me inculcaron mis padres. Por eso ahora estoy aquí, en una nueva etapa que me toca vivir, de regreso y contento", completó el ex jugador.

Roberto "Malingas" Jiménez quedará en el buen recuerdo de los hinchas de San Lorenzo y de Lanús. Pese a que en la actualidad su carrera sea solo un recuerdo, este exjugador es otro ejemplo más que se suma al listado de futbolistas que supieron brillar en un campo de juego y que encontraron la felicidad en cosas más mundanas.