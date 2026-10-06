"Fue un honor": el emotivo posteo que le dedicó Neymar a Lionel Messi por su despedida de la Selección argentina

El astro brasileño le dedicó un sentido mensaje al capitán Albiceleste antes de su último partido con el combinado nacional, en el que reflejó lo que significa para él.

Neymar le dedicó un emotivo mensaje a Lionel Messi, unas horas antes de su despedida de la Selección argentina.

En la previa de la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina , que se dará a partir de las 20 horas de este martes, Neymar Júnior le dedicó una carta al capitán de la Albiceleste hace tan solo unas horas, en el que refleja la profunda admiración que tiene hacia él.

“ Quien ama el fútbol te aprovechó a lo largo de estos años … Hoy es tu último partido con la camiseta de tu selección, de tu país y espero que disfrutes cada segundo, que todos los homenajes de hoy te hagan feliz ”, comenzó el astro brasileño.

La relación de ambos comenzó antes de ser compañeros en el Barcelona. En la final del Mundial de Clubes de 2011 , entre el conjunto culé y el Santos –en donde se situaba Neymar–, ambos jugadores se mostraron muy cercanos. Luego de ver el “11” en la espalda de su contrincante en varias jugadas, Messi se sacó una foto con el extremo , en lo que fue una premonición del destino, gracias a que un año y 6 meses después “Ney” se calzó la blaugrana .

Continuando con su mensaje, el jugador del Santos escribió: “ No es solo Argentina la que te agradece, el mundo te agradece por todo lo que hiciste por el fútbol. Gracias por hacerme amar aún más el fútbol, fue un honor haber jugado contra ti y más aún hacer historia a tu lado. Gracias, Leo Messi ”, concluyó seguido a un emoji de una cabra, haciendo alusión a que es el “GOAT”, el mejor de todos los tiempos según sus siglas en inglés.

Además, en la publicación decidió poner tres fotos de la final de la Copa América de 2021 , en la cual la Selección argentina le ganó a Brasil por 1 a 0, con gol de Ángel Di María en el Estadio Maracaná, e hizo más llamativa a la carta.

Quem ama futebol te aproveitou ao longo desses anos… Hoje é seu ultimo jogo com a camisa da tua seleção, do teu país e eu espero que você curta cada segundo, que todas as homenagens hoje te façam feliz. Não é só Argentina que te agradece, o mundo agradece por tudo que fez ao futebol. Obrigado por me fazer amar ainda mais o futebol, foi uma honra ter jogado contra você e mais ainda fazer história ao seu lado. GRACIAS Leo Messi

La relación de Neymar y Messi

Tras ganar varios títulos en el Barcelona, con la llegada del brasileño en junio de 2013, Neymar decidió marcharse al París Saint-Germain en 2017 para intentar convertirse en el mejor jugador del mundo, aunque con el paso del tiempo no pudo conseguirlo. Luego de cinco años se volvieron a encontrar gracias a que Messi terminó situándose en la capital francesa, y fue la última vez que pudieron compartir un lugar en la cancha.

En el desarrollo de ese tiempo, sobre todo en el conjunto culé, se encargaron de quedar en los libros de historia en el fútbol por formar una de las sociedades más conocidas de la historia: la M-S-N, conformada por los dos amigos junto al delantero Luis Suárez.

El tridente de Barcelona: Messi, Neymar y Suárez.

Luego de tanto tiempo compartiendo vestuario, cada uno continuó su camino pero la relación y el cariño mutuo quedaron intactos y siempre que aparecieron juntos en cámara demostraron tener una gran relación de amistad.

Lionel Messi se despide y abre una incógnita millonaria: cuánto vale la Selección argentina sin su máxima figura

Messi se va como campeón del mundo, bicampeón de América y máximo goleador y jugador con más presencias en la historia argentina. Su estadística final es contundente: 207 partidos, 125 goles y 66 asistencias con el seleccionado argentino. Sin embargo, detrás de esos números deportivos queda otra cifra mucho más difícil de medir: el valor económico que ayudó a construir alrededor de la camiseta argentina.

Antes del Mundial 2026, el World Cup Brand Index, elaborado por Your Brand Value Sports, estimaba el valor de marca de la Selección Argentina en u$s4.200 millones. Tras el torneo, la valuación descendió a u$s4.120 millones, lo que representó una caída de aproximadamente 1,9%.

Messi, un referente en todos los ámbitos.

En el mismo índice, Argentina registra un Brand Score de 89,1 puntos sobre 100. España, campeona mundial en 2026, aparece como la selección con mayor fortaleza de marca, con 96,2 puntos y un valor estimado de u$s3.700 millones.

La diferencia es relevante: Argentina puede no liderar en fortaleza de marca y, sin embargo, conservar una valoración económica superior. Y es allí donde aparece Messi.

Según Your Brand Value Sports, Messi es el jugador argentino con mayor impacto individual sobre la marca de la Selección. El índice le asigna 96 puntos sobre 100 y u$s42 millones de impacto externo.