Maradona destrozó a Riquelme: "Si yo estaba en el vestuario lo boxeaba de lunes a viernes"

"Si hay una cosa que valorar de Riquelme es que nos dio títulos. No me importa lo del vestuario. Porque yo en el vestuario no estaba. Me contaron que hacía esto, lo otro. Si yo estaba en el vestuario, él no lo hacía. Lo boxeaba de lunes a viernes. El sábado lo dejaba descansar. Y que el domingo que fuera a la cancha a jugar. Esos son códigos que tenemos los futbolistas", afirmó en declaraciones formuladas a TyC Sports.

Consultado sobre su pelea con Juan Sebastián Verón, recordó que "la bronca nace en el partido con los ingleses porque yo le paré las puteadas cuando lo puteaba toda la cancha de River".

TyC Sports on Twitter "A los chicos les digo: NO A LAS DROGAS. Yo cuando tomaba falopa no tenía nada, era un zombie. Que nadie se ponga ninguna medalla por sacarme de la droga, a mí me sacó Dalma contándome que Gianina me decía: ´Papá, yo quiero vivir lo que viviste con Dalma´". #LíberoVSMaradona. pic.twitter.com/pyhwCn8IZb — TyC Sports (@TyCSports) December 17, 2019

"Me pagó haciendo hablar al padre diciendo que no lo puse. No estaba para jugar. Dejó que se muera la amistad, se lo dije en la cancha: el que te llevó a Boca fui yo", contó.

Maradona remarcó que "(Daniel) Passarella no quiso jugar el Mundial (México 1986) porque era Menottista" y se diferenció: "Yo también lo soy, pero quería jugarlo para mi gente".

El entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata dijo que "hay que felicitar al 'Muñeco' Gallardo, que está haciendo un trabajo fantástico y ganó todo".

Además, consideró que "el 'Gringo' Heinze (DT de Vélez) tiene un futuro increíble ya que está para grandes cosas" y dijo que "le gustaría que tenga una oportunidad a nivel Selección".

TyC Sports on Twitter "Yo lo vi a Leo llorar en la ducha cuando muchos de los capangas estaban buscando vuelos para volverse antes". #LíberoVSMaradona. pic.twitter.com/srz2IK9GWc — TyC Sports (@TyCSports) December 17, 2019

"No tengo nada contra Scaloni, pero no se puede regalar el prestigio así porque sí. A nosotros nos costó lágrimas de sangre salir segundos y primeros en el 86", sostuvo.

En tanto, Maradona opinó que "lo de (Alfredo) Distéfano fue superior a todos nosotros" y dijo que "jamás" se enfrentaría con Lionel Messi.

"Yo soy argentino, no lo critico a Messi, el pibe juega. No jodan, miren lo bueno. Yo soy amigo de él, lo vi llorar como un bebé en la ducha cuando perdimos 4-0 (ante Alemania en Sudáfrica 2010), cuando muchos de los que decían 'capangas' estaban buscando vuelos para volverse antes", afirmó.