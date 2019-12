Schiavi no seguirá en la Reserva de Boca y cargó contra la nueva dirigencia

"Entiendo bien que pueden existir diferencias de criterios deportivos en cada gestión pero considero que los proyectos, para que sean exitosos, deben respetarse de manera integral", posteó el ex defensor central en su Instagram.

"Por decisión de la nueva Comisión Directiva de no renovarme el contrato, dejo de ser el director técnico de la Reserva de Boca. No fue una decisión comunicada, ni argumentada por quienes resolvieron, pero la respeto. Deseando lo mejor para Boca, siempre. Cuando asumí, me comprometí con un proyecto, con un desafío. Con el tiempo aparecieron propuestas de otros clubes pero los objetivos en mi casa, en Boca, estaban primero", aclaró acerca de los rumores que indicaron que fue de común acuerdo.

El nacido en Lincoln, provincia de Buenos Aires, asumió en febrero 2015 y dejará el lugar el 31 de diciembre cuando se culmine su contrato. El principal candidato a reemplazarlo es Sebastián Battaglia, el máximo ganador de la historia del club como futbolista (17 títulos).

Además, Schiavi, campeón de la Copa Intercontinental y la Copa Libertadores con Boca en el 2003, entre otros, en su paso como futbolista, aseguró: "Me voy tranquilo, satisfecho, sabiendo que dejé mi huella, dejando cosas nuevas que impactaron positivamente no solo en el trabajo sino en la vida de cada uno de los jugadores a mi cargo".

El resto de los que no continuarán son Héctor Bracamonte (cuarta), Sergio Saturno (quinta), Gustavo Pinto (sexta), Leonardo Testone (séptima), Víctor Marchesini (octava) y Luis Lúquez (novena).