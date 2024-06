Gerardo Martino explicó por qué rechazó dirigir a Boca tras su salida de la Selección de México

Sobre esta posibilidad que finalmente no se dió, el rosarino declaró: "Lo pensé mucho, esta vez sí. Yo estaba sin trabajo y en un momento cercano a esta posibilidad. Con el paso del tiempo uno va viendo que la que te gusta mucho es como la última. Lo pensé porque las charlas fueron interesantes, obviamente no profundizamos porque ellos necesitaban una respuesta rápida y yo traté de ser lo más rápido posible. Me costó no aceptar".

Además, Gerardo Martino expresó lo que hubiese demandado dirigir a Boca: "También la situación personal, de dónde venía y cómo estaba, si al 100 por ciento. No son lugares para trabajar al 99 por ciento porque demanda mucho en los partidos, en la semana, en el adentro, en el afuera y uno tiene que estar con mucha certeza desde todos lados".

Jorge Almirón fue quién terminó siendo el reemplazante de Ibarra en Boca y el rosarino tomó las riendas del Inter Miami, equipo en el que actualmente dirige a Lionel Messi. En pos de seguir reforzando el gran plantel que estaba armando el club del estado de Florida, el rosarino confesó que llamó a Marcos Rojo pero el capitán boquense le contestó: "Lo llamé a Rojo y me dijo: ´Me quedo en Boca´".

Gerardo Martino y la chance de dirigir a Di María

Por otro lado, Gerardo Martino también se refirió a la posibilidad de incorporar a Ángel Di María al Inter Miami, un rumor que surgió fuerte hace algunas semanas, cuando "Fideo" decidió descartar la posibilidad de volver al fútbol argentino para jugar en Rosario Central, por las amenazas que recibió en la ciudad santafesina.

"Sobre Di María me mencionaron una posibilidad muy al pasar. Yo hoy en día no me imagino...", reconoció el "Tata" en TyC Sports. Y añadió: "Los lugares en los que imagino yo que vendría Ángel, están ocupados. No tenemos lugar en los 'Designated Player' (Jugador franquicia) y no lo veo por ese lado... Pero después las negociaciones pueden hacerse y aparece un jugador que uno dice: 'Che, pero no era que no tenia lugar como DP?'".

Finalmente, le dejó la puerta abierta: "A lo mejor viene en otra categoría, que también tiene un salario importante, pero que no es la que uno se hubiese podido imaginar", cerró "Tata" acerca de cómo podría darse lo de Ángel Di María a Inter Miami, que ya tiene a Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets.