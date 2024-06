Histórico: los Lakers draftearon al hijo de LeBron James y jugarán juntos en la NBA

LeBron, ganador de cuatro anillos de campeón, el último de ellos con los Lakers en 2020, tiene una cargada agenda antes de que pueda compartir vestuario con su hijo en Los Ángeles.

El máximo anotador histórico de la NBA volverá a liderar a un equipo olímpico de Estados Unidos el próximo mes en los Juegos de París 2024; mientras se espera que Bronny sea parte del grupo con el que los Lakers jueguen la Liga de Verano en Las Vegas.

"¡Felicidades a Bronny James por ser drafteado por Los Ángeles Lakers!", escribió en X Earvin 'Magic' Johnson, mito de la franquicia oro y púrpura. "¡Ver a Bronny enfundarse la camiseta de los Lakers durante la Liga de Verano será un espectáculo televisivo imposible de perderse!"

Bronny, escolta de 1,93m de altura, promedió apenas 4,8 puntos, 2,8 rebotes y 2.1 asistencias por partido durante su única temporada en la Universidad del Sur de California (USC).

Antes de que comenzara esa campaña sufrió un paro cardíaco durante un entrenamiento que amenazó con poner en riesgo su carrera.

El jugador recibió el visto bueno de los doctores para debutar con USC cinco meses después, pero su rendimiento estuvo por debajo de lo esperado y nadie parece adivinar en él una futura figura.

Los puntos fuertes de Bronny son sus capacidades defensivas y su instinto para el juego, pero podría necesitar tiempo para afianzarse plenamente como jugador de la NBA.

"Estamos ansiosos por ver cómo se desarrolla esta historia", dijo Pelinka, que avanzó que el nuevo entrenador de los Lakers, JJ Redick, ya está planeando cómo mejorar a Bronny.

La llegada de la promesa a los Lakers puede ser también una señal de que LeBron permanecerá en la franquicia.

El alero tiene una campaña más de contrato con los Lakers pero hasta el sábado puede ejercer una cláusula para convertirse en agente libre, que le serviría tanto para firmar un nuevo y más lucrativo contrato o para marcharse a otro equipo.

"Sabemos y tenemos que respetar que LeBron tiene una decisión que tomar", dijo Pelinka. "Si se queda en nuestro equipo la próxima temporada, se podría hacer historia... y la historia de la NBA debería hacerse con el uniforme de los Lakers", agregó al respecto.

La elección de Bronny estuvo rodeada de una cierta incertidumbre por la posibilidad de que otras franquicias se adelantaran a los Lakers y jugar esa carta para abordar el fichaje de LeBron.

Con la ceremonia ya en curso, ESPN reportó que Rich Paul, agente de los James, advirtió a los otro equipos de que Bronny estaba dispuesto a irse a jugar a la liga australiana si la franquicia de destino no eran los Lakers.

El pasado mayo, Bronny manifestó que su objetivo era jugar para un equipo que lo valore por sus habilidades. "Honestamente, siento que este es un negocio serio y no creo que nadie piense en draftear a un chico porque puede conseguir a su padre", recalcó. "He trabajado mucho y quiero que me elijan por quien soy".

La segunda vuelta del Draft se celebró por primera vez el día después de la primera, en la que el francés Zaccharie Risacher fue elegido como número uno por los Atlanta Hawks.

En la jornada del jueves fue también escogido el base internacional español Juan Núñez, de 20 años, en el puesto 36 por los Indiana Pacers, que acordaron inmediatamente su traspaso a los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama.