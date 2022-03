Ibrahimovic se quedó afuera del Mundial, pero avisa que quiere seguir

Una vez consumada la caída de la Selección de Suecia en el Estadio de Silesia y la posterior eliminación para la cita mundialista, Ibrahimovic, que había puesto en duda su futuro en la antesala al partido, sorprendió asegurando que desea "jugar el mayor tiempo posible".

"No se lo dije al entrenador, pero ojalá lo hubiera conocido antes, hubiera vuelto mucho antes a la selección", declaró el futbolista que estuvo un tiempo alejado del equipo y se perdió la posibilidad de disputar el Mundial de Rusia 2018.

El excéntrico atacante del Milan de Italia aseguró que actualmente se encuentra en un "alto nivel" y se postuló para disputar la Eurocopa de 2024, pese a que tendrá 42 años.

A su vez, afirmó: "Veremos cómo estoy, mientras pueda jugar, a ver qué pasa con el Milan también. Pero no es una cuestión de ego: no quiero decirme un día que podría haber seguido jugando".

"Continúo mientras pueda. No tendrás otras respuestas solo porque no ganamos este partido o porque no clasificamos para la Copa del Mundo. Pero primero tengo que estar sano y sentirme bien, porque cuando me siento bien todavía puedo jugar a un alto nivel. Esto se aplica tanto a la selección como al Milán", concluyó el delantero que suma 62 goles representando a su país.