Independiente fue nuevamente inhibido ante la FIFA por el reclamo de una deuda

El agente del ex zaguero central del "Rojo" intimó al elenco de Avellaneda ante el organismo que rige a las federaciones de fútbol a nivel global por un incumplimiento de pago de 83 mil dólares en carácter de una comisión no cobrada.

En tanto, hasta que la deuda no sea saldada, Luciano Cabral , Sebastián Valdez y Pablo Galdames no podrán disputar ningún partido oficial de la campaña con la camiseta de Independiente donde deberá disputar triple competencia (Liga, Copa Argentina, Copa Sudamericana).

Por último, algunos meses atrás el representante del defensor central y el "Rojo" ya habían presenciado un conflicto en el que el ex Vélez fue apartado del plantel durante varios partidos hasta que el mismo ni fuese solucionado.

En su momento, Laso explicó: "Supuestamente es algo que salió automático de un plan de pago viejo que no se realizó. Como no se cumplió, se disparó porque es una deuda y hay que pagarla. No es mía, es de mi representación de hace tres años atrás, pero yo no tengo nada que ver".