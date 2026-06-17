Inglaterra recuperó la memoria y brilló en el debut mundialista ante Croacia

La selección de Tomas Tuchel volvió a jugar como se lo pedían los hinchas y arrancaron con victoria en el grupo L. Además, Harry Kane igualó el récord goleador de Gary Lineker en el certamen mundial.

Harry Kane brilló y sentenció la derrota de Croacia ante Inglaterra en el debut del grupo L, en el Mundial 2026

En su debut en el Mundial 2026 , la Selección de Inglaterra venció a Croacia por 4 a 2. Tras un primer tiempo electrizante, el equipo de Thomas Tuchel se mostró sólido en el complemento, cerró espacios y logró sellar la victoria. Con este triunfo, los ingleses se consolidan como candidatos y se reconcilian con su afición. Por otro lado, Harry Kane hizo historia al igualar los 10 goles de Gary Lineker, convirtiéndose en uno de los máximos artilleros ingleses en la historia de los Mundiales.

El primer tiempo estuvo marcado por la fricción entre ambos equipos. A los 12 minutos, Kane falló un penal tras el adelantamiento del arquero croata Dominik Livakovic, pero anotó en la repetición. Poco después, a los 36', Martin Baturina empató para Croacia tras una contra y un gran disparo desde afuera del área.

Antes del descanso, el partido se volvió un intercambio de golpes: el delantero del Bayern Múnich selló su doblete y puso el 2 a 1 tras un córner de Declan Rice, pero en la última jugada de la primera parte, Petar Nusa aprovechó un error defensivo y remató por debajo de las piernas de Jordan Pickford para poner el 2 a 2 antes del descanso .

Ya en el complemento, Jude Bellingham desequilibró el marcador con una gran jugada individual: desbordó por la banda y definió con un remate cruzado para poner el 3 a 2 para los ingleses.

En el cierre del encuentro, a los 85 minutos, Djed Spence y Bukayo Saka se asociaron por la derecha, el jugador del Arsenal lo vio solo a Marcus Rashford y el delantero marcó el 4 a 2 definitivo para que Inglaterra se posicione primera del grupo L, a falta del resultado entre Ghana y Panamá.

Kane y Bellingham - Inglaterra De la mano de Harry Kane, Jude Bellingham y Marcus Rashford, Inglaterra venció 4 a 2 a Croacia FIFA

El récord de Harry Kane

El delantero inglés estuvo a la altura de las expectativas en el primer partido de la fase de grupos y con su doblete igualó a un delantero histórico de la selección: Gary Lineker. Si bien ya era el goleador histórico de Inglaterra, todavía no lo era en mundiales. Gracias al partido de este miércoles igualó el récord de 10 goles, con la curiosidad de que ambos lo hicieron en 12 partidos, aunque Kane tendrá la oportunidad de ampliarlo en, por lo menos, estos dos partidos de la primera instancia.

En cuanto a goles totales en la selección, ya lleva 81 goles y superó por bastante al segundo en la clasificación que es Wayne Rooney, quién convirtió 53.

Kane - Inglaterra FIFA

Qué partidos le quedan a Inglaterra y a Croacia

Los ingleses intentarán repetir la fórmula victoriosa de esta tarde y volverán a jugar el martes 23 de junio a las 17 horas, ante Ghana. Cerrarán su participación en esta fase de grupos ante Panamá, el sábado 27, a las 18 horas.

Croacia, por su parte, tendrá que levantar cabeza rápidamente e intentar volver a tener la conexión con los hinchas después de esta desazón. Buscarán la victoria la próxima fecha ante la que, a priori, es la selección más débil del grupo L: Panamá, el martes 23 de junio a las 20 horas. La tercera fecha, y definitiva para sellar su posible clasificación, será ante Ghana, el sábado 27, a las 18 horas.