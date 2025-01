Inter de Miami comienza su pretemporada: cuándo volverá a jugar Lionel Messi

Luego el conjunto rosa subirá a un avión para dirigirse a Lima, Perú, para medirse en el Estadio Monumental frente al Club Universitario de Deportes. El duelo se producirá el miércoles 29 desde las 22 (hora argentina) y emparejará al club norteamericano con el actual bicampeón de la Primera División peruana y máximo ganador de ligas en ese país.

Tras esto, el domingo 2 de febrero desde las 19, Messi se medirá ante el Sportin San Miguelito en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez de la Ciudad de Panmá, Panamá. Tan solo seis días después, el sábado 8, el Club Deportivo Olimpia y el Inter de Miami se enfrentarán en Honduras, en el Estadio Olímpico Metropolitano.

El final de la pretemporada llegará el viernes 14 de febrero cuando el 10 de la Argentina se enfrente ante Orlando City SC, desde las 21:30, en lo que es conocido como el Clásico de Florida. Este será el último amistoso antes de que el conjunto propiedad de David Beckham tenga su primer enfrentamiento oficial de la temporada.

El mismo será contra Sporting Kansas City por la primera ronda eliminatoria de la Concachampions. Con un formato ida y vuelta, ambos equipos se enfrentarán el 18 y 25 de febrero. En el medio, llegará el debut por la liga estadounidense frente al New York City en Miami.

¿Lionel Messi a Newell’s?

En medio de la pretemporada, los directivos del Inter Miami se preparan una oferta para que el astro argentino renueve su vínculo – que termina en diciembre de 2025 – por una temporada más. Cabe destacar que en 2026, Estados Unidos albergará la vigésima tercera edición de la Copa Mundial de Fútbol organizada por la FIFA.

David Beckham y Jorge Más, propietarios de "Las Garzas", no quieren saber nada con perder a su jugador franquicia y estrella. Por ello, tienen pensando realizarle la propuesta de renovación luego de que finalice la gira de pretemporada que tendrá el equipo de Mascherano.

¿Messi a Newell's? Los hinchas se emocionan con la posibilidad de ver al astro jugar en el club del que es hincha.

En este escenario, los hinchas de Newell’s Old Boys siguen atentamente lo que pase con el astro argentino. Es que se espera que el nuevo contrato de Messi incluya una cláusula en donde el jugador podrá ser cedido a otra institución para no perder actividad cuando no haya competencia en la MLS, algo que le ocurrió al diez en este último receso prolongado con su actual club, luego de quedar afuera en la primera ronda de Playoffs.

Esto no es ninguna sorpresa, ya que es algo que fue realizado otras figuras del fútbol. Tales son los casos del francés Thierry Henry o el sueco Zlatan Ibrahimovic, quienes se marcharon por dos meses a Arsenal de Inglaterra y Milan, respectivamente. Así, los hinchas de Newell’s Old Boys se ilusionan con la vuelta a casa de su hijo prodigio.