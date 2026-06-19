Kátia Aveiro cuestionó el rendimiento de la Selección portuguesa tras el empate ante Congo y luego avaló una publicación crítica contra Bruno Fernandes.

La hermana de Cristiano Ronaldo develó la fuerte interna en Portugal con un posteo en las redes

Kátia Aveiro , hermana de Cristiano Ronaldo , encendió el clima interno de Portugal después del empate 1-1 ante República Democrática del Congo en el debut del Mundial 2026 , al publicar un fuerte mensaje en sus redes sociales y luego interactuar con una crítica directa contra Bruno Fernandes .

El estreno de la Selección portuguesa, que llegaba al torneo con altas expectativas y un plantel repleto de figuras, dejó una sensación amarga por el resultado y por el rendimiento del equipo dirigido por Roberto Martínez .

Portugal se puso en ventaja con un gol de João Neves , pero no logró sostener el control del partido y RD Congo alcanzó el empate a través de Yoane Wissa , en un resultado que fue recibido casi como una derrota por el entorno luso.

En ese contexto apareció el mensaje de Kátia Aveiro , siempre activa en redes sociales y con más de 1,6 millones de seguidores en Instagram , quien no ocultó su malestar por el funcionamiento del equipo.

“Mágicamente desaprendieron a recuperar balones, ganar duelos y hacer contraataques. El juego en el medio campo iba para atrás. Está siendo extraña esta Copa. Muy extraña” , escribió la hermana de Cristiano Ronaldo.

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Aunque después buscó dejar una frase de respaldo para lo que viene, el mensaje tuvo una fuerte repercusión por el momento en el que fue publicado y por las críticas que ya recibía el capitán portugués tras un estreno sin brillo.

“Aunque empecemos mal, terminaremos acertando hasta el final”, agregó Kátia, en un cierre más esperanzador, pero que no alcanzó para apagar el ruido generado alrededor del seleccionado.

La situación creció todavía más cuando se viralizó un “me gusta” de la hermana de Cristiano a una publicación que apuntaba directamente contra Bruno Fernandes, uno de los líderes futbolísticos del equipo.

El posteo cuestionaba al mediocampista del Manchester United y sostenía que, en un momento en el que Portugal necesitaba conducción, “desaparece durante el partido y deja la responsabilidad en manos de los demás”.

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Ese gesto fue leído en Portugal como un mensaje indirecto en medio de la ola de críticas hacia Cristiano Ronaldo, quien no pudo convertir y quedó en el centro de los cuestionamientos por su rendimiento.

La familia del delantero también salió a defenderlo por otra vía: Elma Aveiro, otra de sus hermanas, apuntó contra los fallos arbitrales y aseguró que el equipo portugués fue perjudicado en su debut mundialista.

“Creo en los malos comienzos y los buenos finales. Ustedes son los que están ahí. Hablar es fácil. Sobre todo cuando te roban así, no es fácil”, expresó Elma en sus redes sociales.

Portugal atraviesa ahora días de alta tensión mediática antes de su próximo compromiso, con la obligación de reaccionar para no complicar su camino en la fase de grupos.

El empate ante RD Congo no solo dejó dos puntos en el camino, sino que abrió una discusión más profunda sobre el funcionamiento del equipo, el rol de Cristiano Ronaldo, el liderazgo de Bruno Fernandes y la presión que rodea a una selección obligada a pelear por el título.