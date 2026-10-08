La polémica decisión que tomó el presidente de Burkina Faso luego enfrentarse contra la Selección argentina + Agregar ámbito en









El máximo mandatario del país africano brindó una rueda de prensa para festejar los logros obtenidos en los últimos meses, aunque se desvió del tema, amenazó con intervenir la Federación de fútbol de su país y podría sufrir una sanción de la FIFA.

Ibrahim Traoré y la nueva política que podría traer grandes consecuencias por parte de la FIFA en el fútbol de Burkina Faso.

En el comienzo de la semana, Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso, convocó a una conferencia de prensa para festejar la medalla de plata de la Sub-15 femenina en la Copa Africana Escolar. Con el reciente antecedente de la derrota por goleada contra la Selección argentina por 7 a 0, y por los conflictos que tuvieron con su llegada, el mandamás amenazó con intervenir gubernamentalmente en la Federación de fútbol, reacción prohibida en las reglas de la FIFA.

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Si bien elogió a los jóvenes de la sub-23 que se enfrentaron contra la Albiceleste, inmediatamente apuntó contra Oumarou Sawadogo, el presidente de la Federación Burkinesa de Fútbol: “Es cierto que nuestro fútbol está enfermo y encontraremos los remedios. Porque, para volver a invertir, también hay que curar el mal. Y creo que esta semana tendremos decisiones importantes que tomar para que todo pueda avanzar”, aseguró Traoré.

Burkina Faso y los grandes riesgos a los que podría asumirse. Ante esta situación, el ente que rige las reglas del deporte se puso en alerta . Según el artículo 14 del estatuto “las Federaciones deben gestionar sus asuntos de forma independiente y garantizar que dichos asuntos no se vean influidos por terceros”. En caso de no cumplir con una de las leyes primordiales en cuanto a la gerencia deportiva, podrían sufrir severas sanciones como una suspensión durante un determinado periodo o una expulsión inmediata de la “casa madre”.

Con cierta impunidad sobre el tema, el presidente burkinés apuntó de forma directa con el presidente de la Federación: “La última vez que hablé con él, le dije: ‘Hasta ahora no queríamos meternos en sus asuntos, pero ahora no tenemos elección. Debemos hacerlo, estemos suspendidos o no. Pero si intervenimos, será para organizar mejor las cosas y cuidarlas mejor‘“, aseguró de forma amenazante.

Burkina Faso y el punto de conflicto Con un fútbol en constante proyección a futuro, el país africano de a poco va consolidándose como un seleccionado a prestar cada vez más atención. A pesar de no ser uno de los referentes en el deporte, se ubican en el puesto 62 del ranking FIFA y ya comenzaron a exportar jugadores a Europa, como Edmond Tapsoba, defensor del Bayer Leverkusen de Alemania, o Dango Ouattara, delantero del Brentford de Inglaterra.

A su vez, ninguno de los dos estuvo presente en el partido frente Argentina por problemas con el vuelo hacia Sudamérica y varios futbolistas de la Selección Sub-23 tuvieron que tomar su lugar. Ante esto, Ibrahim Traoré aseguró que esa fue la gota que rebalsó el vaso para entrometerse en el fútbol. Ibrahim Traoré. “Fueron a enfrentarse a personas a las que el día anterior veían por televisión. Esos jóvenes estaban frente al televisor viendo a grandes jugadores argentinos actuar en los principales clubes de Europa. De pronto, se encontraron en un estadio con capacidad para 80 mil personas, jugando contra ellos. Pero por patriotismo fueron a salvar una situación. La Federación había decidido disputar el partido y, una vez dada la palabra, si no se cumple, hay sanciones. Por eso quería felicitar ese estado de ánimo y a esos jóvenes. Creo que ya regresaron bien, ¿verdad? Entonces, felicitenlos mucho de nuestra parte”, dijo el presidente. Y por último, agregó: “Yo seguí el partido, quise verlo y quedé impresionado. Creo que tenemos potencial en nuestra juventud. Eso me motiva a volver a involucrarme en el deporte en general y en el fútbol en particular”, concluyó.