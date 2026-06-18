La profecía de Baba Vanga que está por cumplirse en pleno Mundial 2026: luces, evento deportivo ¿y extraterrestres?

El fenómeno ocurrió después del partido entre Argentina y Argelia, y fue observado desde distintos puntos de Kansas City.

Durante el partido de Argentina frente a Argelia en el Mundial 2026 , distintos usuarios registraron la aparición de luces en movimiento en el cielo de Kansas City .

Las imágenes muestran un objeto luminoso desplazándose a gran velocidad antes de desaparecer sin dejar rastros . En un primer momento, el episodio fue asociado a posibles fuegos artificiales , aunque la hipótesis perdió fuerza con las declaraciones de testigos que aseguraron no haber visto pirotecnia.

A partir de la viralización en redes sociales, el episodio comenzó a ser vinculado con una supuesta predicción atribuida a Baba Vanga , que habla de la aparición de una "nueva luz en el cielo" durante un evento deportivo importante a nivel mundial.

Una luz en pleno Kansas se viralizó en redes sociales

La polémica comenzó luego de la difusión de varios videos grabados en Kansas City después del partido entre Argentina y Argelia. En las imágenes puede observarse una intensa luz atravesando el cielo nocturno antes de desaparecer, un fenómeno que llamó la atención de quienes se encontraban en la zona.

La usuaria @cronopiatw publicó en X: "En el día de ayer, mientras se jugaba el partido de Argentina VS Argelia, los ciudadanos de Kansas City (lugar donde se realizó el partido), observaron cómo una luz atravesaba el cielo y desaparecía sin dejar rastro".

"En un principio, se creyó que era algún tipo de pirotecnia pero eso quedó descartado cuando testigos de la escena declararon que no se trataba de eso, que nadie estaba tirando nada ni usando nada y que eso apareció de la nada. Además, alegaron que no tenía forma de fuego artificial, sino que parecía algo dirigido y con un camino", describió en el texto.

Los videos comenzaron a compartirse en TikTok, X e Instagram, donde miles de personas intentaron encontrar una explicación para lo ocurrido.

Mientras algunos apuntaron a la posibilidad de un meteorito o basura espacial ingresando a la atmósfera, otros asociaron el episodio con teorías vinculadas a objetos voladores no identificados.

La repercusión creció todavía más cuando distintos usuarios recordaron una profecía atribuida a Baba Vanga para 2026, en la que anticipó la aparición de una "nueva luz en el cielo" durante un acontecimiento deportivo de relevancia mundial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cronopiatw/status/2067393112272462328?s=20&partner=&hide_thread=false En el día de ayer, mientras se jugaba el partido de Argentina VS Argelia, los ciudadanos de Kansas City (lugar donde se realizó el partido), observaron cómo una luz atravesaba el cielo y desaparecía sin dejar rastro

En un principio, se creyó que era algún tipo de pirotecnia + pic.twitter.com/Ro7RD58W7m — juli (@cronopiatw) June 17, 2026

La predicción de Baba Vanga para 2026 que podría involucrar al Mundial 2026

La cercanía temporal con el Mundial 2026 llevó a muchos usuarios a relacionar una profecía de Baba Vanga con el torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. La viralización de las imágenes registradas en Kansas City terminó potenciando todavía más esa teoría.

La usuaria de X @cronopiatw, publicó: "Esta noticia -la de la luz en Kansas City- me recuerda a una predicción que estuvo circulando de nuestra amada Baba Vanga, la cual corresponde al año 2026 y dice lo siguiente: En el medio de un evento deportivo importante a nivel mundial (que más podría serlo que el mundial), 'una nueva luz aparecerá en el cielo y cambiara la perspectiva sobre todo'".

Y continuá: "Por supuesto, muchos usuarios creen que se trata de esto y que, de hecho, pueden haber más. La pregunta acá es ¿se referirá a los extraterrestres?".

La última frase corresponde a otra de las predicciones atribuidas a la vidente para este año, en la que habla de un posible contacto con una civilización no humana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cronopiatw/status/2067394438649794769?s=20&partner=&hide_thread=false Esta noticia me recuerda a una predicción que estuvo circulando de nuestra amada Baba Vanga, la cual corresponde al año 2026 y dice lo siguiente:



En el medio de un evento deportivo importante a nivel mundial (que más podría serlo que el mundial), "una nueva luz+ https://t.co/r9hvFqK4tG pic.twitter.com/xPDRURIXpO — juli (@cronopiatw) June 17, 2026

Según algunas versiones, en noviembre de 2026, una nave de gran tamaño sería observada desde distintos puntos del planeta. Y, para sus intérpretes, el evento tendría un impacto científico, religioso y cultural.

Precisamente por ese motivo, muchos comenzaron a preguntarse si la supuesta luz podría estar relacionada con esa advertencia. Además, las especulaciones crecieron porque el fenómeno ocurrió durante una de las competencias deportivas más relevantes, una condición que coincide con la descripción.

Sin embargo, es importante señalar que no existen registros verificables que confirmen que la mujer originaria de Bulgaria haya mencionado específicamente al Mundial 2026.

Gran parte de las teorías que circulan fueron recopiladas por seguidores y divulgadas años después de su muerte, por lo que resulta difícil comprobar su origen exacto.

baba vanga

Otras predicciones de Baba Vanga para 2026

Una de las predicciones de Baba Vanga apunta a un escenario de fuerte tensión internacional. Se habla de enfrentamientos entre grandes potencias (Estados Unidos, Rusia y China) y de un "Nuevo Orden" del poder, con un desplazamiento del eje político hacia Oriente. Algunas lecturas incluso sugieren conflictos que agravarían crisis ambientales y económicas.

Además, se le suma la aparición de catástrofes naturales, como terremotos y erupciones volcánicas, que afectarían entre el 7% y 8 % de la superficie terrestre, impidiendo el acceso a recursos básicos.

Sin embargo, no todas las predicciones para este año son negativas. También se le atribuyen visiones optimistas vinculadas a la ciencia, como avances en la medicina, especialmente en la detección y tratamiento de enfermedades como el cáncer y el Alzheimer, impulsados por el uso de inteligencia artificial y biotecnología.