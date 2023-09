La revelación de un amigo sobre el estado de salud de Michael Schumacher

“Sólo hay una respuesta a esa pregunta y es la que dio su hijo: ‘Daría cualquier cosa por hablar con papá’. Esta frase dice todo sobre cómo la ha pasado su padre durante más de 3.500 días. Un caso sin esperanza”, sentenció Benoir en una entrevista para el periódico suizo Blick.

Las apuestas sobre en qué puesto acabaría "Schumi"

Roger Benoit recordó historias más agradables sobre su relación con los pilotos de la Fórmula 1 y el dominio que ejerció Schumacher desde su irrupción en el Gran Circo y de como obligó a los protagonistas a hacer apuestas en el paddock para saber en qué lugar terminaría el alemán.

“Solíamos apostar en qué vuelta se retiraría el piloto de McLaren, Mika Hakkinen. Pero luego sufrió un grave accidente en Adelaida 1995. Estaba claro que necesitábamos una nueva apuesta en el paddock. Ahí apareció Schumi. Había que adivinar en qué puesto acabaría, al principio la apuesta era de 10 marcos alemanes, luego de 10 euros”, recordó Benoit.

“Bernie Ecclestone, Flavio Briatore, Jean Todt y muchos otros participaban. Ecclestone siempre hacía tres o cuatro apuestas diferentes para aumentar sus posibilidades de ganar. Una vez ganó 3.500 dólares en Argentina. Luego entró en la sala de prensa con el dinero, se sentó en la mesa del frente y felizmente lo contó frente a la multitud de medios. Pero también fue especial con Jean Todt. Como jefe del equipo Ferrari, era el jefe de Schumi, pero siempre le dio el segundo lugar. Una vez me lo explicó: ‘Si Schumi queda segundo, ganaré algo, y si él gana, seré feliz de todos modos’. Después de unos años vino a verme y me dijo que ya no podía hacerlo más. Los medios italianos se enteraron y titularon: ‘Todt siempre apuesta contra Schumi’”, explicó.