La Selección argentina ya tiene fecha, horario y sede confirmada para los 16avos: ¿y el rival?

Con dos goles de Lionel Messi, la Selección superó a Austria, garantizó su clasificación a la siguiente ronda y se quedó con el liderazgo del Grupo J.

Con 18 goles, Messi es el máximo goleador en la historia de los mundiales.

Argentina venció 2-0 a Austria y aseguró su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026 . Además, tras la victoria de Argelia sobre Jordania, el equipo de Lionel Scaloni se quedó con el primer puesto del Grupo J cuando todavía resta disputarse una fecha de la primer fase.

La Selección deberá jugar su último compromiso frente a Jordania , el sábado 27 de junio en el AT&T Stadium de Dallas, y ya tiene día y sede confirmada para la próxima ronda. A continuación, conocé los detalles.

Argentina se aseguró su puesto en 16avos

Argentina aseguró su clasificación luego de sumar dos victorias consecutivas en el Grupo J. El debut había sido con una contundente goleada por 3-0 ante Argelia y posteriormente llegó el triunfo frente a Austria por 2-0.

Gracias a estos resultados, la Selección quedó inalcanzable en el primer puesto de la zona debido al sistema de desempate utilizado en el torneo. Así, aunque Argelia o Austria todavía podrían alcanzar la misma cantidad de puntos en la última fecha, el criterio de desempate favorece al conjunto de Scaloni por haber derrotado a ambos rivales en los enfrentamientos directos.

Durante la conferencia de prensa, el entrenador celebró el rendimiento del grupo: "Ha vuelto el equipo. Cuando hay que sufrir, el equipo lo hace. Por momentos no tuvimos la pelota y el mérito del equipo es saber qué hacer en cada momento".

Messi, el goleador de la jornada, aseguró: "Estoy muy feliz por el triunfo. Fue una victoria importantísima y trabajada, que nos da tranquilidad para lo que viene. Esto es el Mundial, todos los partidos son intensos e igualados. Estoy muy feliz por la clasificación".

Por su parte, Emiliano "Dibu" Martínez elogió al rosarino: "Es como el buen vino, se lo ve muy bien. Sigue rompiendo récords y ayudarlo a lograrlos es algo lindo. Se lo merece por todo lo que pasó, sigue creciendo y se lo ve muy cómodo adentro de la cancha”, expresó el arquero de la selección.

messi austria @seleccionargentina Lionel Messi, inoxidable: doblete ante Austria y máximo goleador de la historia de los mundiales. @seleccionargentina

Fecha, horario y sede de Argentina en los 16avos

Con el primer lugar del Grupo J ya garantizado, Argentina tiene confirmado su compromiso correspondiente a los 16avos de final del Mundial. El resultado del último encuentro ante Jordania no modificará el cronograma de la Selección.

El partido se disputará el viernes 3 de julio a las 19:00 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami, uno de los escenarios más importantes del torneo.

Lionel Messi y Dibu Martínez

Posibles rivales de la Selección argentina en la próxima ronda

El adversario de Argentina en los 16avos de final surgirá del Grupo H, integrado por España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita. El que quede en el segundo lugar enfrentará a la Selección por un lugar en Octavos de Final.

La definición de esa zona recién llegará en la última jornada, prevista para el viernes 26 de junio, cuando España juegue con Uruguay y Cabo Verde haga lo propio ante Arabia Saudita.

Sin embargo, varios escenarios permanecen abiertos y cada uno podría modificar el cuadro eliminatorio. El equipo de Messi tendrá a España si Uruguay derrota a los europeos y Arabia Saudita no consigue quedarse con el segundo lugar frente a Cabo Verde; o si el equipo de Marcelo Bielsa vence a la Roja y el equipo de Medio Oriente le gana al equipo de África.

También existe la posibilidad de cruzarse con Uruguay si la Celeste y España igualan y Arabia Saudita y Cabo Verde también.

Para el duelo con Cabo Verde, España tendrá que vencer a Uruguay si o sí y Cabo Verde deberá ganar o empatar con Arabia Saudita

Por último, Arabia Saudita todavía conserva chances matemáticas de avanzar y podría transformarse en el rival si logra una combinación favorable de resultados en la última fecha: España vence a Uruguay y Arabia Saudita a Cabo Verde, o si hay empate en España vs. Uruguay y Arabia Saudita le gana a Cabo Verde.

españa cabo verde

Grupo J: cuándo juega Argentina - Jordania

El tercer y último partido de la fase de grupos entre Argentina y Jordania se jugará el próximo sábado 27 de junio a las 23:00 (hora argentina) en el AT&T Stadium de Dallas.

Aunque la jornada ya no tendrá incidencia en la clasificación de la Selección nacional, sí servirá para mantener el ritmo competitivo antes del comienzo de los cruces de eliminación directa. También será una oportunidad para que Scaloni evalúe posibles modificaciones en el equipo titular y administre el desgaste físico de varios jugadores.

En cuanto a la transmisión, el encuentro podrá verse por TV Pública, Telefé y TyC Sports, además de las plataformas de streaming Disney+ Premium y DGO.