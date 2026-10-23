Orgullo argentino en el hockey: Sofía Cairó es la nueva mejor jugadora del mundo

La campeona del mundo con Las leonas fue premiada con el galardón individual más importante del deporte, después de cerrar una temporada 2026 de ensueño. Además, otros compatriotas también se quedaron con un reconocimiento por su gran año.

Sofía Cairó, de Las Leonas, se quedó con el premio de la Mejor Jugadora del Mundo.

Sofía Cairó se llevó al premio de la Mejor Jugadora del Mundo en el hockey durante la tarde de este viernes, luego de lo que fue su campeonato del mundo con Las Leonas , la Selección argentina del deporte en la rama femenina, y la medalla dorada en los Juegos Suramericanos de Santa Fe .

La jugadora de Mariano Moreno se sobrepuso en la votación final para quedarse con el galardón ante la neerlandesa Xan de Waard y a la belga Charlotte Englebert . De esta manera, el país vuelve a quedarse con el premio después de casi una década, cuando Delfina Merino se lo llevó en 2017 .

Además, en la entrega de premios de la FIH, Tomás Domene, de Los Leones, se quedó con el premio de Mejor Jugador del Mundo; Zoe Díaz, Rising Star del año; y Cristina Cosentino fue nombrada como la Mejor Arquera del Mundo.

Una de las claves para quedarse con el título de Mejor Jugadora del Mundo fue meter el shoot-out decisivo frente a Países Bajos en la final del Mundial , quienes eran las anfitrionas junto a Bélgica, e iban en busca del tetracampeonato, pero la fuerza albiceleste se los arrebató.

Sofía Cairó, de Las Leonas, se quedó con el premio de la Mejor Jugadora del Mundo.

Por otro lado, además de ser una de las figuras durante todo el certamen mundialista, fue la abanderada de la delegación Argentina en los Juegos Suramericanos de Santa Fe , en donde el equipo femenino de hockey se quedó con la medalla de oro después de vencer a Chile por un contundente 5 a 0.

Cairó festejando con Las Leonas.

En cuanto a nivel argentino, Sofi Cairó también salió campeona. En el Torneo Argentino de Selecciones, representando a Buenos Aires (AHBA), venció a El Litoral por 1 a 0 en la gran final, con gol de Lara Casas.

Además, con Mariano Moreno, su equipo, buscará ascender de la “c” a la segunda categoría el próximo sábado 31 de octubre. Con 49 puntos, dependen de ganarle a Universitario de La Plata y estarán a la espera de que el CASI no sume ninguna unidad, debido a que posee 52 y tiene su participación en la siguiente categoría casi asegurada. Aún así, el equipo de Cairó ya se afianzó en el segundo lugar y jugará el repechaje.

Qué otras argentinas ganaron el premio de Mejor Jugadora del Mundo

Con el antecedente de Delfi Merino en 2017 ya mencionado, las otras jugadoras que también se quedaron con el galardón fueron figuras en Las Leonas. La primera jugadora en la historia de Argentina en quedarse con este premio fue Luciana Aymar, quien se lo llevó en ocho ocasiones (2001, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2013) y, además de ser la que más posee en el mundo, también es considerada la mejor jugadora en la historia del deporte.

"Lucha" Aymar, la mejor jugadora del hockey en la historia.

La segunda en ser reconocida fue Cecilia Rognoni, quien lo ganó en 2002 tras su gran Mundial en Perth, consiguiendo el primer campeonato del mundo para la Selección femenina argentina de hockey.