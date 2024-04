Lewis Hamilton lanzó una dura acusación contra la FIA: "Me robaron el título de Fórmula 1 de 2021"

"¿Que si me robaron el Mundial de 2021? Claro que sí. Pero creo que fue un momento realmente bonito, porque mi padre estaba conmigo, y eso es lo que me llevo", comentó Lewis Hamilton. Y agregó: "Y el día más doloroso, él estaba ahí. Me enseñó a levantarme siempre, a llevar la cabeza alta. Y, obviamente, me acerqué a felicitar a Max, sin saber el impacto que tendría, pero siendo realmente consciente de que tal vez habría un mini yo mirando. Fue un momento definitorio de mi vida. De verdad lo pienso. Lo sentí así…Si veo algún vídeo, sigue doliendo. Pero estoy en paz".