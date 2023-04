Lionel Messi sigue cosechando premios: recibió tres reconocimientos de la IFFHS

"Fue un honor recibir de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) estos tres reconocimientos del 2022: IFFHS WORLD'S BEST PLAYER, IFFHS WORLD'S BEST PLAYMAKER y IFFHS WORLD'S BEST INTERNATIONAL GOAL SCORER. Gracias!!!", postéo Messi en sus redes sociales. La ceremonia se realizó el jueves pasado en París.