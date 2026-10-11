Lionel Messi volvió a Inter Miami, convirtió por duplicado y va por los 1.000 goles, a días de su despedida de la Selección argentina

El argentino fue protagonista del triunfo por 4-0, junto a Luis Suárez, que también convirtió dos goles. El equipo volvió a ganar después de cinco partidos.

Lionel Messi convirtió dos goles en la victoria de Inter Miami por 4-0 frente a DC United en la MLS.

Lionel Messi volvió a ser decisivo para Inter Miami, que goleó 4-0 a DC United este sábado en el Nu Stadium, por la fecha 28 de la Major League Soccer (MLS). El capitán argentino convirtió dos goles, mientras que Luis Suárez completó la victoria con otro doblete, en un encuentro que permitió a Las Garzas cortar una racha de cinco partidos sin triunfos.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Cristian "Kily" González alcanzó los 49 puntos y se ubicó como escolta de Nashville SC en la Conferencia Este, con un registro de 13 victorias, 10 empates y cinco derrotas. Además, el rosarino llegó a los 934 goles en su carrera profesional y continúa acercándose a la marca de Cristiano Ronaldo.

El equipo local necesitó apenas dos minutos para abrir el marcador. Después de una jugada iniciada por Messi, Germán Berterame envió un centro que encontró a Luis Suárez dentro del área. El delantero uruguayo conectó un remate de zurda que superó al arquero Sean Johnson y estableció el 1-0.

DC United intentó reaccionar y estuvo cerca de igualar el encuentro a los 15 minutos, cuando Tai Baribo sacó un disparo cruzado que obligó a Dayne St. Claire a intervenir junto a uno de los postes. En la respuesta, Suárez tuvo una nueva oportunidad, pero esta vez Johnson consiguió evitar el segundo tanto.

La superioridad de Inter Miami volvió a reflejarse en el resultado a los 38 minutos. Messi combinó con Suárez y quedó frente al arquero, aunque no logró convertir. Sin embargo, Berterame recuperó la pelota y asistió al uruguayo, que definió sin oposición para ampliar la diferencia antes del descanso.

En el complemento, Las Garzas mantuvieron el dominio y encontraron rápidamente el tercer gol. Suárez recibió dentro del área, levantó la pelota por encima de un rival y habilitó a Messi, que definió con precisión para marcar el 3-0.

Simplemente Leo Messi. https://t.co/QSB9eHK5Gg — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 11, 2026

El argentino estuvo cerca de ampliar la ventaja minutos después, con un remate esquinado que terminó impactando contra uno de los postes. No obstante, antes de que se cumpliera la primera hora de juego, tuvo su revancha.

A los 60 minutos, aproximadamente, Messi dejó atrás a tres defensores con un amague y resolvió la jugada con una definición precisa para sellar el 4-0 definitivo. De esta manera, completó su doblete y cerró una actuación destacada junto a Suárez, quien también participó en la elaboración de los goles del capitán.

Messi alcanzó los 934 goles y sigue detrás de Cristiano Ronaldo

Más allá de la victoria, el encuentro dejó una nueva marca en la carrera del futbolista argentino. Con sus dos conquistas frente a DC United, Messi llegó a los 934 goles en 1.179 partidos oficiales como profesional, una cifra que lo mantiene entre los máximos goleadores de la historia.

La diferencia con Cristiano Ronaldo es actualmente de 46 tantos, después de que el portugués convirtiera el viernes para Al Nassr y alcanzara los 980 goles en 1.339 encuentros disputados.

Mientras el delantero portugués se aproxima a la barrera de las 1.000 conquistas, Messi continúa aumentando su registro goleador en Estados Unidos y mantiene su protagonismo en Inter Miami.

La victoria también representó un impulso para el conjunto estadounidense, que volvió a sumar de a tres después de cinco presentaciones y se mantiene en la pelea por los primeros puestos de la Conferencia Este.