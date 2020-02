Barcelona rescindió contrato con la empresa a la que acusaron de difamar a Messi

Los artículos incluían al propio Lionel Messi, a su compañero Gerard Piqué y al exjugador de la institución catalana Xavi Hernández.

"Hemos rescindido el contrato con una de las empresas que atacaba a gente de nuestro club", anunció Bartomeu durante el acto de entrega del XIV Premio Internacional de Periodismo, Manuel Vázquez Montalbán.

"Esta mañana dí la orden de rescindir el contrato con esa empresa, después de que se haya comprobado que una de las cuentas vinculadas a la misma hizo comentarios inadecuados a personas de nuestra organización", explicó el presidente del club catalán.

Según Bartomeu el 'Barsa' "no encontró ningún servicio para desprestigiar a nadie. Ni a ningún jugador, ni a ningún ex jugador, ni a ningún político, ni a ningún ex. Nos defenderemos donde haga falta porque es falso", aseguró.

De Messi se cuestionó su reticencia a renovar el contrato, y se atacó a su esposa, Antonela Rocuzzo, señalando que era "una leona" a la hora de defender a sus hijos. En cuanto a Piqué, se le reprochó que por su interés en la organización de la Copa Davis de tenis descuidaba su trabajo como futbolista, y de Xavi, que "el tren de la dirección técnica del club hay que tomarlo cuando pasa y no cuando queda cómodo", a propósito de su negativa a convertirse en el sucesor de Ernesto Valverde.

El programa "¡Què t'hi jugues!', de SER Catalunya, informó que Barcelona contrató por un millón de euros los servicios de la empresa I3 Ventures, integrada por socios argentinos de otras por el estilo como por ejemplo la página de facebook Respeto y Deporte.

El objetivo de esa empresa era defender la imagen del presidente Bartomeu a toda costa, llegando inclusive al límite de hacerlo en contra de los mencionados Messi y Piqué, algo que era replicado por miles de seguidores.