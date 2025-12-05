Nicolás Tagliafico analizó a los rivales de Argentina en el Mundial 2026: "Argelia será complicado" + Seguir en









El lateral siguió el sorteo desde Francia en un stream y evaluó a Austria, Jordania y Argelia, los tres seleccionados que compartirán el Grupo J con la Scaloneta.

Nicolás Tagliafico siguió el sorteo del Mundial 2026 desde Francia y transmitió en vivo su reacción ante la conformación del Grupo J, donde Argentina enfrentará a Argelia, Austria y Jordania, con sede en Dallas, Kansas City o San Francisco. El lateral del Olympique de Lyon abrió su canal de Twitch durante la ceremonia en Washington D.C. y compartió con miles de usuarios sus primeras impresiones sobre los rivales de la Scaloneta.

“Argelia es dura, Austria está bien y Jordania me sorprendió” Cuando salió Austria como el primer rival, Tagliafico recordó a Croacia, rival de la Argentina en 2022 y 2018, y se lo vio un poco aliviado al evitarla, y enfrentar a Austria: “A Croacia la enfrentamos en semifinales, pero Austria está ok”. Argelia es para el número 3 de la selección, la más complicada de enfrentar: “Tiene buenos jugadores, va a ser duro. Tengo dos compañeros argelinos en Lyon, pero no sé si están yendo con la selección”.

El momento más llamativo ocurrió cuando Jordania cayó en el mismo grupo. “No nos puede tocar si tenemos a Argelia de África”, reaccionó. De inmediato se corrigió: “Ah, es Asia”. Después bajó el análisis: “Está todo muy parejo, no hay un grupo de la muerte. Tres rivales ganables”.

Tagliafico también evaluó el recorrido futuro de la Scaloneta: “Ahora hay un partido más con los 16avos. No se trata solo de los grupos, sino también de los cruces”. Y cerró con un aviso propio de quien ya ganó un Mundial: “Nos tienen respeto, pero siempre hay sorpresas”.

En la interacción con sus seguidores, el ex Independiente reveló algo más íntimo: el rival que elegiría para una hipotética final. “Japón me gusta. Es re duro, clasifica siempre, y me encariñé mucho con su cultura”. Así, Tagliafico empezó a hacer palpitar a los argentinos la próxima Copa de Mundo, con una divertida tramisión en vivo.

