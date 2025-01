Los elogios del exjefe de mecánicos de Ferrari a Franco Colapinto: "Están buscando al nuevo Schumacher"

Joan Villadelprat.jpg Joan Villadelprat, experto en Fórmula 1, ve buen futuro en Franco Colapinto. El Confidencial

Las historias de Villadelprat sobre la Fórmula 1

En la entrevista, Villadelprat también compartió anécdotas sobre la manera en que Briatore y él mismo solían identificar y asegurar talentos emergentes, comparando el caso de Colapinto con el de Michael Schumacher.

“Flavio no está inventando nada, lo hemos hecho con Schumacher. Se lo quitamos a Jordan, se lo robamos de una manera brutal. El pobre Roberto Moreno, que nos cerró un garaje en Monza, que nos hizo un juicio. Al final lo convencimos dandole un millón de dólares. Él tenía el contrato firmado”, relató.

En relación a esto, volvió a referirse a Colapinto, mencinoando que "los altibajos son parte del crecimiento de un piloto joven en la Fórmula 1".

“Por estos especiales hay que jugársela rápido, y conociendo a Flavio estaba convencidísimo”, comentó, destacando la importancia de dar oportunidades a talentos con el potencial de marcar una época.

Cuándo y dónde sería el posible debut de Franco Colapinto con Alpine

Si bien Colapinto no está dentro de la alineación titular, uno de los dos pilotos tiene un contrato poco favorecedor en relación a su continuidad. Doohan, siendo el más inexperto de la escudería, tiene un arreglo por únicamente cinco carreras con Alpine, que se puede extender en caso de que muestre buenos resultados.

Esto puede provocar una gran presión a un rookie tan joven, con solo 21 años. Por lo pronto, está deseoso de debutar como piloto principal en su país natal, el 16 de marzo en la primera carrera del calendario oficial de F1 2025.

En el caso de que Jack no demuestre lo que los jefes de equipo están buscando y no rinda lo necesario, sería reemplazado por Franco a partir de la sexta carrera, siendo esta en Estados Unidos, en el Gran Premio de Miami. Cabe destacar que esta zona es una de las más populares entre argentinos que residen en el exterior, por lo que no le faltaría hinchada para afrontar lo que sería su primer competencia desde el 2024.

Calendario completo de la Fórmula 1 en 2025