Los jugadores de Racing que le pusieron "like" a la carta de Salas contra Diego Milito

"El contrato que tuve hasta hoy es el mismo que firmé en ese momento y nunca me dieron nada extra. NUNCA. Ya con la nueva dirigencia, reiteradas veces mi representante se acercó a pedir que se me actualice mi salario y le dijeron: 'siga demostrando'" , disparó, aludiendo a la gestión actual que encabeza Milito.

Sobre las versiones de que había dado su palabra a Racing y luego se fue a River, fue contundente. "Jamás le di mi palabra a nadie, ni tampoco la mano. ESO ES ABSOLUTAMENTE FALSO. Cuando River me llamó, todavía no me habían mejorado el contrato. Recién ahí se dieron cuenta de que yo ‘existía’ y me ofrecieron el nuevo contrato cuando ya había interés de River", relató.