Manuel Ginóbili dijo presente en Dallas y alentó a la Selección ante Austria

La leyenda del básquet argentino siguió desde las tribunas el partido del equipo de Lionel Scaloni por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Su aparición en la transmisión generó una inmediata ovación entre los hinchas.

Emanuel "Manu" Ginóbili volvió a mostrar su apoyo a la Selección argentina y estuvo presente este lunes en Dallas para presenciar el encuentro frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.

La presencia del exbasquetbolista bahiense no pasó desapercibida. La transmisión oficial lo enfocó en las tribunas del estadio y la imagen rápidamente se viralizó entre los fanáticos argentinos, que celebraron la presencia de una de las máximas figuras de la historia del deporte nacional acompañando al conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

El vínculo de Ginóbili con Texas le dio un significado especial a su visita. Allí construyó gran parte de su carrera profesional y se transformó en una leyenda de los San Antonio Spurs, franquicia con la que conquistó cuatro títulos de la NBA y dejó una huella imborrable.

Manu Ginóbili fue ver el Argentina-Austria en Dallas y fue OVACIONADO de pie por el estadio. Querido por todos pic.twitter.com/RhgA6VCDEG

No es la primera vez que el integrante de la Generación Dorada expresa públicamente su respaldo al seleccionado nacional. Durante el debut de Argentina en la Copa del Mundo ya había manifestado su entusiasmo por el rendimiento del equipo y por la actuación de Lionel Messi.

Esta vez eligió vivir la experiencia desde el estadio y se convirtió en uno de los protagonistas de la jornada fuera de la cancha, en una postal que reunió a dos generaciones exitosas del deporte argentino en plena disputa del Mundial.