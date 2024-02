¿Martino le cerró la puerta a la participación de Messi en los Juegos Olímpicos?

El entrenador argentino opinó que no está en sus planes ceder al rosarino para que participe de los Juegos Olímpicos de Paris, ya que a eso se le sumaría su salida por la Copa América.

El entrenador del Inter Miami de Estados Unidos , Gerardo "Tata" Martino , se refirió al inicio de la temporada y la actualidad del astro Lionel Messi , mientras que con una indirecta deslizó que su deseo sería que no participe de los Juegos Olímpicos de París para que no esté tanto tiempo fuera del equipo, dado que antes jugará la Copa América .

En cuanto al presente de Messi , en la antesala del debut del Inter Miami en la Major League Soccer de Estados Unidos , Martino indicó: "Me encontré con el mismo Messi que llegó a mediados del año pasado. Está muy bien, se entrenó muy bien y se recuperó de la inflamación en el aductor, podría haber jugado la totalidad de los minutos con Newell's si hubiese querido".

Martino le bajó el pulgar a Messi en los Juegos Olímpicos

"Sabemos que en marzo y en junio lo tenemos que reemplazar, el tema es que no tenemos libertad de contratación, por eso tenemos que ajustar el plantel para tener jugadores que nos permitan tener aspiraciones ofensivas cuando él no juega, encontrar alternativas a eso no es fácil", manifestó Martino sobre la chance de perder a Messi.