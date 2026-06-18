Más de un millón y medio de personas asistieron a los 23 partidos que se disputaron al finalizar la primera fecha del Mundial 2026

La cifra exacta es de 1.513.807 asistentes. El partido inaugural entre México y Sudáfrica y el de anoche entre Uzbekitán y Colombia fueron los de mayor presencia, mientras que Argentina-Argelia se ubicó en el noveno puesto.

El partido entre Argentina y Argelia figura en el noveno puesto de los que más asistencia tuvo tras finalizar la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.

La FIFA proyecta ingresos récord cercanos a los u$S3.000 millones exclusivamente por la venta de entradas y servicios de hospitalidad para la Copa del Mundo. Esta cifra triplica lo recaudado en Qatar 2022.

Las expectativas del organismo gobernado por Gianni Infantino no parecen estar demasiado erradas, ya que el Mundial organizado por Estados Unidos México y Japón comenzó con una afluencia de público que, prácticamente, coló los estadios.

El interés de la gente por esta Copa del Mundo queda reflejado en la estadística oficial emitida por FIFA, donde establece que hasta el momento, disputados los primeros 23 partidos de la primera fecha, un total de 1.513.807 personas asistieron a los encuentros.

Con más partidos, más selecciones y tres países, el Mundial 2026 busca establecer nuevas marcas de asistencia en los 16 estadios donde se disputa el máximo evento de FIFA.

Los partidos de toda la primera fecha del Mundial 2026 han registrado una importante presencia de aficionados en los estadios de México, Estados Unidos y Canadá.

Los partidos con mayor concurrencia de espectadores hasta ahora fueron el de la inauguración entre México vs. Sudáfrica y el de Colombia vs. Uzbekistán, que se jugaron en el Estadio Ciudad de México ante 80,824 espectadores.

En segundo lugar se ubica el encuentro entre Brasil vs Marruecos con 80,663 asistentes y Francia vs Senegal 80.545 espectadores, cierra el podio.

También superaron la barrera de los 70 mil aficionados los compromisos entre Estados Unidos y Paraguay (70.492), Inglaterra y Croacia (70.389) e Irán y Nueva Zelanda (70,108).

El encuentro disputado entre Argentina con Argelia ocupa el noveno lugar, con 69,045 espectadores

publico Los partidos entre México y Sudáfrica y Colombia con Uzbekistán fueron los que acapararon mayor cantidad de espectadores tras finalizar la primera fecha de la fase de grupos del Mundial. Argentina vs. Argelia quedó en el noveno puesto. @FIFA

El máximo ente del fútbol mundial aclaró que las cifras oficiales de asistencia no se calculan mediante estimaciones visuales sobre los asientos ocupados durante los encuentros. El organismo utiliza un método basado en el número de boletos escaneados y en las personas que ingresan al perímetro oficial del estadio.

La FIFA considera que esta edición de la Copa del Mundo tiene posibilidades de convertirse en la de mayor asistencia de aficionados en la historia. El récord actual pertenece al Mundial de Estados Unidos 1994, edición que reunió a más de 3.5 millones de espectadores a lo largo de toda la competencia. Sin embargo, las condiciones de la actual Copa del Mundo son distintas, ya que cuenta con más selecciones, más partidos y una mayor cantidad de sedes.

La asistencia hasta el momento en los partidos del Mundial:

México vs Sudáfrica | 80.824 espectadores

Uzbekistán vs Colombia /80.824 espectadores

Brasil vs Marruecos | 80.663 espectadores

Francia vs Senegal | 80.545 espectadores

Estados Unidos vs Paraguay | 70.492 espectadores

Inglaterra vs Croacia / 70.389 espectadores

Irán vs Nueva Zelanda | 70.108 espectadores

Países Bajos vs Japón | 69.285 espectadores

Argentina vs Argelia | 69.045 espectadores

Austria vs Jordania | 68.527 espectadores

Costa de Marfil vs Ecuador | 68.274 espectadores

Alemania vs Curazao | 68.021 espectadores

Qatar vs Suiza | 67.966 espectadores

España vs Cabo Verde | 67.640 espectadores

Bélgica vs Egipto | 66.775 espectadores

Haití vs Escocia | 64.146 espectadores

Irak vs Noruega | 63.106 espectadores

Uruguay vs Arabia Saudita | 62.764 espectadores

Australia vs Turquía | 52.497 espectadores

Suecia vs Túnez | 50.987 espectadores

Corea del Sur vs República Checa | 44.985 espectadores

Canadá vs Bosnia y Herzegovina | 43.002 espectadores

Ghana vs. Panamá / 42.942

Capacidad de los estadios del Mundial 2026

Los estadios con mayor capacidad serán el Estadio Ciudad de México y el de Nueva York-Nueva Jersey, ambos con más de 80 mil espectadores. Por su parte, Toronto, con 43.036 espectadores, y Guadalajara, con 51243 aparecen como las sedes con menor aforo dentro de la lista oficial presentada por la FIFA.