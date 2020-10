Schwartzman estrenó el top ten con un paso importante hacia el Masters

El "Peque", que esta semana es número 9 del mundo, aunque la pasada fue 8, inició en el segundo torneo de Colonia con una sólida victoria 6-3 y 6-2 sobre el local Oscar Otte, número 141 del mundo, en casi una hora y 20 minutos. El germano ingresó al cuadro principal del certamen como lucky loser tras la baja del serbio Danilo Petrovic, que había sido semifinalista en Cerdeña la última semana.

"Me sentí súper cómodo. En cuanto a preparación siempre es igual, no cambia mucho. Mentalmente sé que cada partido importa para mi nuevo objetivo (clasificar al Masters). Teniendo en cuenta que acá no se suma mucho, hay que jugar bien siempre", sostuvo en conferencia de prensa el número 1 de Argentina.

Schwartzman, finalista en el M1000 de Roma y semifinalista en Roland Garros, enfrentará en cuartos de final, este viernes a las 10.30, al español Alejandro Davidovich Fokina (64), quien el miércoles superó al estadounidense Steve Johnson (71) por 7-6 (3) y 6-3.

https://twitter.com/ATPTour_ES/status/1319331045267963905 ✅ Primer partido como jugador del Top



@dieschwartzman comienza en Colonia ganando 6-3, 6-2 a Otte.@bett1hulks | #bett1hulkschampionship



pic.twitter.com/JEtMxfmCME — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) October 22, 2020

La principal sorpresa del día en la cita de Alemania fue la eliminación del canadiense Denis Shapovalov (12º), superado por 6-1, 4-6 y 6-2 por el francés Gilles Simon (58º). El norteamericano es uno de los contendientes del porteño en la lucha por la clasificación al Masters de Londres, junto al ruso Andrey Rublev y el italiano Mateo Berrettini. Entre todos buscan los dos últimos lugares que quedan disponibles para las ATP Finals.

"Peque" Schwartzman es el segundo favorito al título en Colonia detrás del alemán Alexander Zverev (7), quien debutó la víspera también en octavos de final con una victoria sobre el australiano John Millman (44) por 6-0, 3-6 y 6-3.

El ATP 250 de Colonia 2, el segundo que se disputa en dicha ciudad alemana, se juega sobre cemento bajo techo y reparte 271.000 euros en premios.