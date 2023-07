Mbappé se va del PSG: dan por hecho que será nuevo jugador del Real Madrid

El futbolista francés, Kylian Mbappé no renovará su vínculo con el PSG y, tras rechazar tres ofertas de la institución parisina, decidió avanzar en las negociaciones con el Real Madrid para ponerle fin a la novela del verano europeo.

"Jugar en París Saint-Germain no ayuda mucho...", afirmó el campeón mundial francés Kylian Mbappé , en una declaración que anticipa un divorcio anticipado del club parisino, tras los dichos del presidente Nasser Al Khelaifi que apuntaban en el mismo sentido.

"Jugar en PSG no ayuda mucho porque es un equipo que divide, un club que divide" , dijo el capitán de la selección francesa subcampeona del mundo en Qatar tras perder la final con la Argentina de Lionel Messi , quien se alejó del club al final de la pasada temporada.

Fue en respuesta a sus posibilidades de conquistar el Balón de Oro, trofeo que para muchos conquistará por octava ocasión este año el capitán del seleccionado "albiceleste" y flamante refuerzo del Inter de Miami, de la Major League Soccer (MLS).

Al pronunciar esa frase, el propio Mbappé anticipó que seguramente traería polémica: "Sé que esto generará rumores, pero no me importa porque sé lo que hago", afirmó antes de tomarse vacaciones.

Las razones de Mbappé

"¿Las razones para suponer que esta será mi última temporada en la Ligue 1? Es simple, soy muy competitivo y siempre juego para ganar porque no me sacian las victorias", explicó.

Al-Khelaifi se había referido a la situación de Mbappé en duros términos en la misma jornada en la que PSG presentó en sociedad al español Luis Enrique como su nuevo entrenador en reemplazo de Christophe Galtier.

"O firma un nuevo contrato, o no juega", dijo el presidente que pretendía forzarlo a renovar el vínculo que caduca el próximo año para no dejarlo partir con el pase en su poder tras haber pagado 180 millones de euros por él.

"No podemos dejar partir sin costo a uno de los mejores jugadores del mundo", explicaba el qatarí, al recordar que el propio Mbappé había dicho "que no se iría gratis, aunque parece que alguien lo hizo cambiar de idea y no es por mi culpa", destacó.

Las declaraciones del goleador no pasaron inadvertidas y según afirmar "RMC Sport", seis jugadores del plantel de PSG le hicieron saber su descontento a Al-Khelaifi afirmando que "son un insulto a todos los que formamos parte del club".

Según el mismo medio, entre los seis que apuntaron su dedo acusador contra Mbappé, hay dos apenas arribados al plantel, lo que anticipa un inicio de gestión por demás complejo para Luis Enrique.