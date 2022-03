El ruso Medvedev perdió en Indian Wells y Djokovic vuelve a ser el número 1 del ranking ATP

Medvedev había desbancado a Djokovic después de la derrota del serbio en los cuartos de final del torneo de Dubai el 24 de febrero.

Djokovic, que no compite en Indian Wells por su negativa a vacunarse contra el coronavirus, se aseguró ahora volver a la cima una vez que concluya el primer Masters 1000 de la temporada. Medvedev necesitaba alcanzar al menos los cuartos de final para mantenerse al frente del ranking.

El tenista de Moscú, que reconoció antes del evento que sentía la presión de ser número uno, vio con frustración cómo Monfils le remontaba un set inicial y lo pagó estrellando la raqueta contra el suelo en una tercera manga en la que acabó entregándose ante la superioridad de su rival.

Miles de espectadores celebraron la victoria del francés en la pista central de Indian Wells, la segunda mayor del mundo (16.000 asientos), donde la bandera de Ucrania ondea junto a la de Estados Unidos en apoyo al país europeo ante la invasión rusa.

Con su temprana salida, Nadal es ahora el gran favorito en Indian Wells, donde otro de los candidatos, el alemán Alexander Zverev (3 de ATP), se despidió el domingo ante el estadounidense Tommy Paul.

El español, imbatido esta temporada después de 16 partidos, se enfrentaba el lunes al británico Daniel Evans, número 29 de la ATP, por un lugar en octavos de final.

Por su parte, Monfils, de 35 años, persigue su primer trofeo de Masters 1000 en una temporada en la que fue campeón en Adelaida y llegó a cuartos de final del Abierto de Australia.

"He tenido un buen comienzo de año, me he sentido fuerte, me he movido bien", declaró el francés tras apear a Medvedev. "Sé que soy un duro oponente para cualquiera", agregó.