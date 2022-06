Messi llegó a Rosario junto a Di María, De Paul y Lo Celso tras el amistoso con Estonia

Embed MESSI ESTÁ EN ARGENTINA: así fue la llegada de Leo, junto a Di María, De Paul y Lo Celso, al aeropuerto de Rosario, luego del 5-0 frente a Estonia. pic.twitter.com/FlJvDqJLz9 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 6, 2022

"Fideo", que no renovó su contrato con el PSG, tiene varias ofertas de Europa, entre ellas la de la Juventus de Italia que es el conjunto que pica en punta para quedarse con el zurdo.

"No tengo nada en la cabeza, estoy enfocado en la Selección argentina, después se verá qué es lo que pasa. Lo principal es que mi familia esté bien. Ya pasé por grandes clubes, mi familia me bancó y me siguió a todos lados. Intentaré buscar un lugar donde ellos estén felices y yo me sienta contento. Pensaré en este momento en la Selección, después en las vacaciones y recién ahí veré", dijo Di María el domingo en declaraciones a TyC Sports.

Sobre un posible regreso a Rosario Central, respondió: "Estoy en un buen momento y siento que estoy para seguir estando y disfrutando en Europa antes del Mundial. Pasa por mi cabeza volver a Central, es algo que siempre dije y quiero cumplir. Jugué muy poco allí, no tuve la posibilidad de poder disfrutar y dar el máximo".

Los cuatro futbolistas pasarán unos días en Rosario después de obtener la Finalissima frente a Italia con la Selección argentina y luego de la goleada por 5 a 0 sobre Estonia en el estadio de Osasuna de España en un partido amistoso.