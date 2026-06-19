Mundial 2026: Argelia reclamó ante la FIFA por la no expulsión de Lionel Messi en el debut con Argentina

La federación norafricana cuestionó las decisiones del árbitro polaco Szymon Marciniak y pidió revisar dos jugadas puntuales. Una de ellas involucra al capitán de la selección.

La Federación de Argelia presentó una apelación ante la FIFA para reclamar por la no expulsión de Lionel Messi en el partido debut del Mundial 2026 contra Argentina en el que el capitán del seleccionado albiceleste ganó por 3 a 0.

Medios argelinos, entre ellos el principal diario deportivo del país, Compétition, dieron a conocer la noticia al hacerse eco de fuentes oficiales de la máxima representación del fútbol argelino.

La protesta se centra en la actuación del árbitro polaco Szymon Marciniak, a quien acusan de haber adoptado malas decisiones en el encuentro correspondiente al Grupo J que habrían influido de manera determinante en el desarrollo final.

La presentación enviada por la federación norteafricana a la FIFA pone el foco en una falta ocurrida a los 31 minutos del partido, cuando Messi, autor del primer gol argentino a los 17 minutos, impactó con los tapones en la pantorrilla del defensor Aissa Mandi.

El argentino no recibió sanción disciplinaria por el hecho, lo que motivó una bronca por parte de los argelinos, que se vio exacerbada una vez finalizado el partido cuando la acción se viralizó en redes sociales a nivel mundial.

El segundo incidente que se le imputa a los argentinos se produjo a los 74 minutos cuando el mediocampista argentino Alexis Mac Allister golpeó con el codo en el rostro del delantero argelino Ibrahim Maza, quien cayó al suelo tras recibir el impacto.

En la presentación, los argelinos denuncian que allí tampoco hubo intervención del árbitro ni del sistema VAR. La federación pidió a la FIFA revisar ambos episodios y evaluar decisiones adoptadas durante el partido.

El encuentro, que tuvo lugar en la ciudad de Kansas por la primera fecha del Mundial 2026, finalizó con una contundente victoria de la selección argentina por 3 a 0 con tres goles de Messi, quién alcanzó a Miroslav Klose como máximo artillero histórico de la Copa del Mundo.