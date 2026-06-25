Quién juega hoy en el Mundial 2026: con Alemania y EEUU en 16vos, Países Bajos, Paraguay y Ecuador van por la clasificación

Los partidos de hoy en la Copa Mundial 2026 van a definir los grupos D, E y F, por lo que se conocerán a más selecciones que avanzarán a la siguiente ronda.

Se definen los grupos D, E y F del Mundial 2026: los 6 partidos que se jugarán hoy

El Mundial 2026 está en la última ronda de partidos de la fase de grupos, por lo que es un momento determinante para varios equipos.

Es el turno de los grupos D, E y F, por lo que saldrán a la cancha las selecciones de fútbol de Ecuador, Paraguay, Estados Unidos, Alemania , entre otras.

La actividad comienza con Curazao vs Costa de Marfil y Ecuador vs Alemania a las 17 horas argentinas.

Ecuador llega al último duelo del grupo golpeado tras perder agónicamente frente a Costa de Marfil y luego de un decepcionante empate sin goles con Curazao. El que apuntaba a ser el mejor Mundial en la historia del país podría acabar de forma prematura en caso de que la Tri no logre imponerse frente a Alemania de forma sorpresiva.

Alemania ganó sus dos primeros encuentros tras aplastar a Curazao por 7 a 1 y ganarle a Costa de Marfil 2-1 un peleadísimo partido. La máquina de Julian Nagelsmann comienza a aceitarse y en caso de sumar un solo punto, cumplirá con las expectativas y ganará la zona.

Después, es el turno del grupo F con Japón vs Suecia y Túnez vs Países Bajos a las 20:00 horas de Argentina.

Japón, de sólido arranque tras igualar con Países Bajos y golear a Túnez, va en busca de sumar puntos para garantizar su presencia en la próxima instancia. Los nipones se apoyan en un longevo invicto de más de diez partidos y ocho años sin perder frente a rivales europeos para ilusionarse.

Suecia tuvo un comienzo irregular que reflejó casi a la perfección su rendimiento antes de la Copa del Mundo. Los dirigidos por Graham Potter golearon a Túnez por 5-1 en la primera fecha y luego fueron aplastados por los neerlandeses por el mismo marcador en la segunda. A sabiendas de que un empate los clasifica, buscarán sumar frente a un rival duro de roer.

Finalmente, la jornada concluye con Paraguay vs Australia y Turquía vs Estados Unidos a las 23:00 horas de Argentina.

Paraguay supo levantarse del estepitoso debut con Estados Unidos y venció a Turquía en un partido épico para llegar con vida y más ilusionado que nunca a la última jornada, donde una victoria bastará para clasificarse en segundo lugar y un empate servirá para llegar con chances de clasificarse como mejor tercero.

Por su parte, Australia llega con un escenario muy similar, también cayó con los anfitriones y supo vencer a los turcos. Favorecidos por la diferencia de gol, los de Tony Popovic necesitan únicamente de un punto para garantizar su presencia en la siguiente ronda.

PARTIDOS DEL JUEVES 25 DE JUNIO: HORARIO Y TV

GRUPO E

17.00: Ecuador vs. Alemania | TyC Sports, Telefe, DSports, Paramount+, Disney+ Premium, DGO, TyC Sports Play y Mitelefe.com

17.00: Curazao vs. Costa de Marfil | DSports, DGO y Paramount+

GRUPO F

20.00: Túnez vs. Países Bajos | TV Publica, DSports, Paramount+ y DGO

20.00: Japón vs. Suecia | TyC Sports, Paramount+, DSports, DGO y TyC Sports Play

GRUPO D