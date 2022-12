Sin los Rolls Royce: ¿qué premio se llevaron los jugadores de Arabia Saudita tras ganarle a Argentina?

Pero en los últimos días, fue el propio presidente de la Federación Saudí, Yasser Al-Misehal, el que desmintió esa versión y aclaró los tantos.

Qué se ganaron

"No, no, no. Ellos jugaron por el orgullo de su nación. Tuvieron el honor de jugar un histórico partido contra Argentina. Los rumores no son ciertos. Por supuesto, tuvieron un bonus, pero fue un bonus normal, ya regulado. Ellos no juegan por la prima, sino para escribir su propia historia. Muchos de ellos se convirtieron en deportistas muy famosos después de ese partido", remarcó.

Y aseguró: "Antes de empezar, quería que la Copa la ganaran Brasil o Argentina, pero ahora creo que me gustaría ver a Messi ganarla, porque será su última Copa. Me gustaría verle vencer".

Y cerró sobre la participación del seleccionado árabe en el Mundial de Qatar: "Lo hemos hecho bien, con la histórica victoria en el primer partido ante Argentina. Eran rivales difíciles y estamos satisfechos. Nos vimos afectados por lesiones de varios jugadores importantes y a partir de ahí... ¡a crecer!"