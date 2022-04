¿Por qué el local no abrirá el Mundial de Qatar?

Pero en la noche argentina del viernes, madrugada de Doha, cuando FIFA anunció oficialmente los horarios del Mundial, sorprendió que no fuera Qatar vs. Ecuador el primer partido de todos, sino el otro encuentro de su grupo en el día: Países Bajos vs. Senegal, que se jugará a las 7 de la Argentina del lunes de 21 de noviembre. Qatar vs. Ecuador, en tanto, se desarrollará en esa misma jornada, pero empezará seis horas más tarde, a las 13.