Novak Djokovic y el arte mágico de ser invencible

A mediados de enero de 2022, las imágenes de Novak Djokovic en Australia no eran las acostumbradas. No estaba en el Melbourne con un trofeo en alto, sino dentro de un auto, con barbijo, rodeado de periodistas y rumbo al aeropuerto. El mejor del mundo había sido deportado por no haberse vacunado contra el Covid-19, requisito obligatorio para jugar el primer Grand Slam de la temporada. Sólo un año después, la escena cambió. Ahora sí, el serbio vuelve a ser noticia por ascender una vez más a la cima del tenis.